Catalunyapress T'INFORMA

Després de dies parlant sobre la notícia, avui, oficialment, Ronald Koeman ja és el nou entrenador del Barça.









Aquest dimecres la justícia ha avalat el tercer grau dels presos independentistes, tot i que ha decidit que continuïn a la presó fins que el Suprem resolgui els recursos presentats.









I si dimarts més de més de 70 exministres i alts càrrecs de PSOE, PP i UCD van signar un manifest donant suport a Joan Carles I , aquest dimecres Alfonso Guerra ha rebutjat la "cacera" contra Joan Carles I i ha carregat contra els populistes per la seva "atac a la Constitució".









Per desgràcia, durant el dia d'avui hem sabut que el Covid-19 s'està descontrolant a Espanya i avui ja hem tornat a les xifres d'abril, amb 3.715 nous contagis en les últimes 24 hores. En relació al coronavirus, el ministre de Ciència, Pedro Duque, ha assegurat que Espanya tindrà estoc de totes les vacunes que s'aprovin a Europa.









Catalunya, concretament, ha registrat 817 casos i set morts més en les ultimes 24 hores. És per això que Torra ha assegurat que, si cal, tornaran les "mesures més dràstiques" per frenar els contagis.









A més hem sabut que dues províncies catalanes estan en risc per calor a partir d'aquest dimecres. Seguint amb els fenòmens meteorològics, la temporada d'huracans d'aquest 2020 serà "extremadament" activa.









I entre el 10 i el 16 d'agost, 5.500 persones van ser desallotjades per fer botellón a Barcelona .









Les protesten eh Bielorússia no cessen, i aquest matí hi ha hagut una reunió dels líders europeus, de manera que hem intentat explicar-vos què està passant en aquest país veí de Rússia. A la tarda us hem explicat que els líders de la UE han acordat sancionar Bielorússia i s'obren a acompanyar una transició democràtica.









