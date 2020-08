Koeman assegura que “entrenar el Barça és un somni fet realitat”

El Barça ha presentat aquesta tarda en roda de premsa Ronald Koeman com a nou entrenador del primer equip. Koeman ha explicat que "entrenar el Barça és un somni fer realitat". A més ha assegurat que vol apostar pels joves i que compta amb Messi, tot i que ha dit que no sap quines són les intencios de l'argentí i per tant caldrà parlar amb ell.









El nou entrenador ha explicat que per ell, "el Barça és casa" seva i per tant avui és un "dia per estar feliç i orgullós".













A més, ha explicat que a partir d'ara treballarà per fer un equip fort i per recuperar el prestigi del club. "La imatge de l'altre dia no és la que volem, s'han de fer canvis. Hem de treballar molt per recuperar el prestigi, encara som el club més gran del món. A partir d'ara a treballar, perquè el Barça estigui a dalt de tot", ha remarcat.









Koeman ha explicat que als holandesos els agrada "tenir la pilota i jugar bé al futbol", i ha afegit que està capacitat per entrenar el FCB.

Finalment, l'entrenador ha dit que compta amb Messi, ja que "és el millor del món i el vull a meu equip per la meva part". Així, ha afegit que estarà contentíssim si vol quedar-se, té contracte i és jugador del Barça", però ha volgut expressar que ell només vol entrenar jugadors que realment tinguin ganes de jugar i donar el màxim.