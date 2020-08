Apple fa història a l'arribar a un valor en borsa de 2 bilions de dòlars, més que el PIB d'Itàlia

La història d'Apple és una història d'un èxit imparable. Des que Steve Jobs i Steve Wozniak el seu valor s'ha multiplicat en borsa fins a esdevenir la primera empresa nord-americana de la història que aconsegueix els 2 bilions de dòlars, uns 1,67 bilions d'euros, en valor borsari.

Això la converteix en la segona empresa de la història en aconseguir semblant xifra de cotització. Anteriorment, només la petroliera saudita Aramco havia pujat tan alt.









Per saber què significa en realitat aquest valor borsari només cal fer una simple comparació: Apple val més que el PIB d'Itàlia. I supera en 300.000 milions de dòlars al seu immediat perseguidor, Amazon. I és més gran que la suma de diversos gegants nord-americans com Johnson & Johnson, Visa, Walmart, Procter & Gamble i Mastercard. I ....





Aquest creixement s'ha gestat durant la pandèmia. En els mesos d'abril, maig i juny, l'empresa amb seu a Cupertino ha augmentat les seves vendes un 11%, la qual cosa li ha permès tenir un benefici net de 9.503.000 d'euros. Les accions d'Apple han acumulat en el que portem d'any una revaloració superior al 60%, després d'acomiadar 2019 a un preu unitari de 291,64 dòlars.





I això que durant aquest període no ha llançat cap nou producte estrella que hagi provocat cues en els seus establiments exclusius repartits per tot el món. Els seus productes estrella, l'iPhone, el portàtil iMac o la tauleta iPad segueixen sent dels més venuts a tot el món i ni tan sols la competència d'alguns rivals asiàtics, que intenten oferir el mateix a un preu menor, li ha fet prou mal.





DOBLEGAR VALOR

De fet, l'empresa ha doblat el seu valor en un període tan curt com dos anys. El 2018 el seu valor borsari va aconseguir el bilió de dòlars, que ara ha multiplicat per dos. En un temps rècord.





L'explicació que ofereixen els experts és senzilla. El món dels amants de la tecnologia es divideix entre els que aposten per Apple, i es mantenen fidels fins al final, i els que aposten per altres models, amb moltes marques on buscar.





NÚMEROS EN ASCENS

Els números, a més, no fan sinó pujar constantment. L'iPhone li ha reportat a l'empresa uns ingressos de 26.480 milions de dòlars en tres mesos. Les de l'iMac han crescut un 21,6%, i les d'iPad un 31%. Això li ha proporcionat uns beneficis multimilionaris (44.738.000 en nou mesos) i la facturació de l'empresa ha arribat als 209.817.000 de dòlars.