Els sindicats educatius no preveuen una vaga de professorat a nivell estatal al setembre, mentre CSIF no descarta "res"

Els sindicats CCOO, UGT i ANPE no preveuen una convocatòria de vaga de professorat a nivell estatal per al pròxim mes de setembre davant de l'inici de curs escolar 2020-2021, mentre que CSIF no descarta "res".









Així ho han indicat els responsables d'educació dels esmentats sindicats, després que CCOO, UGT, CGT i STEM hagin convocat per a setembre una vaga de professorat a Madrid davant la "inacció" del Govern regional i la Conselleria d'Educació davant de l'inici de curs per al qual "no han previst ni les mesures adequades ni l'imprescindible increment de recursos".





En altres comunitats, com és el cas de Castella i Lleó, els sindicats estan analitzant la situació i no descarten mesures de pressió però no s'ha parlat de vaga encara, segons han assenyalat.





En concret, el secretari general de CCOO Ensenyament, Francisco García, ha explicat que, "en principi, no hi haurà una vaga de docents a nivell estatal perquè la situació de les CCAA no exactament en tots els casos".





D'aquesta manera, García ha argumentat que hi ha el cas de la Comunitat Valenciana que ha arribat a un acord amb la comunitat educativa sobre li inici de curs i "altres com Madrid, que estaven encara practicant retallades". "La situació de les mobilitzacions s'ajustarà al que passi en cada territori, en cada comunitat", ha tancat.





La mateixa postura ha expressat Maribel Loranca, responsable del sector d'ensenyament FeSP-UGT. "Les competències educatives són de les CCAA i, realment, la situació actual pel que fa a l'inici de curs és molt diferent entre unes i altres", ha afirmat.





"Són els sindicats, en l'àmbit de cada comunitat autònoma, els que estan valorant la situació. De moment, a nivell estatal no hi ha plantejament de vaga, al menys, pel que fa a la UGT", ha explicat.





Per la seva banda, el president del Sindicat Independent de professors de l'Ensenyament Públic (ANPE), Nicolás Fernández, ha assegurat que esperaran a conèixer "tots els protocols tant del Ministeri, com el de les comunitats autònomes, per veure la regulació definitiva de la volta a les aules ".





"No secundar aquestes vagues que tenen un caràcter selectiu en algunes comunitats concretes, quan creiem que en totes s'estan produint dèficit i improvisacions en la regulació de l'començament de curs", ha aclarit.





També ha destacat que consideren que "la vaga ara no contribueix aportar cap solució i caldrà esperar a veure quines són les propostes definitives". "Mai descartem res, però per ara no secundar aquestes convocatòries que s'estan produint", ha recalcat.





Per la seva banda, el president de CSIF Educació, Mario Gutiérrez, ha declarat que no descarten "res". "De fet, s'han avançat, però a Madrid teníem una reunió Intersindical la setmana que ve per abordar les actuacions a seguir", ha tancat.





LES ATURADES DE MADRID





CCOO, UGT, CGT i STEM han informat en un comunicat conjunt que les aturades de la Comunitat de Madrid seran el 4 de setembre a les escoles infantils, el 8 en Educació Infantil i Primària i centres d'Educació Especial; el 9 a Instituts d'Educació Secundària i Formació Professional; i el 10 de manera conjunta en tots els nivells i ensenyaments de l'Educació Pública.





Així, des de les quatre organitzacions s'impulsarà la convocatòria de les Juntes de Personal Docent per a la primera setmana de setembre i s'exigirà la convocatòria immediata dels Comitès de Seguretat i Salut en totes les direccions d'Àrea Territorial; a més es promouran en els centres assemblees, concentracions i resolucions de claustres i consells escolars.





"L'objectiu és que comptin amb el suport de les organitzacions representatives de tots els components de la Comunitat Educativa, incloent famílies i estudiants, i assegurar la seva unitat d'acció.





A més, s i buscarà el suport de tota organització, associació o col·lectiu que estigui també preocupat per una volta segura a les aules ", han incidit.





En aquesta clau han desgranat que les reivindicacions d'aquestes mobilitzacions passen per la baixada de ràtios de l'alumnat per respectar les distàncies de seguretat --respetando ratios--, l'augment de la plantilla de professors i de personal d'administració, neteja control i serveis complementaris ; dotació de personal d'infermeria en tots els centres; augment de recursos per a atenció a la diversitat; mesures per corregir la bretxa digital i dotar de tots els recursos materials necessaris i millora d'infraestructures.





"Cal que es reverteixin les polítiques privatitzadores en l'educació madrilenya i s'acabi amb el transvasament de diners públics a mans privades. És inacceptable que es dediquin fons al xec batxillerat, ha de retirar i crear les places públiques necessàries", han carregat els convocants .





Finalment, han advertit que si no s'aconsegueixen les reivindicacions fonamentals "s'ampliaran les convocatòries de vaga," sempre després de consultar als treballadors ".





BALEARS, ANDALUSIA i Aragó NO DESCARTEN LA VAGA





Després de l'anunci de la convocatòria de vaga de docents a la Comunitat de Madrid, els sindicats educatius de les Balears han assegurat aquest dimecres que no descarten la possibilitat d'una vaga de professorat en la comunitat en funció de com avancin les negociacions amb el Govern per al inici del curs 2020-2021 davant la crisi sanitària derivada del coronavirus.





Respecte a la situació a Andalusia, els sindicats CCOO i USTEA reivindiquen un inici de curs segur, ja que no descarten mobilitzacions, i en el cas de USTEA fins i tot vaga, davant d'una "imprudent" tornada a les aules, en tant que "no compta amb les garanties sanitàries necessàries ", segons asseguraven aquest dilluns.





Al País Basc, els sindicats en Ensenyament Steilas, LAB, CCOO i UGT no es refereixen a convocar una vaga, però si estan en desacord amb les mesures de protecció proposades pel departament d'Educació per al començament de curs, que qualifiquen de " insuficients i poc adequades a la realitat ". A més, han acusat la consellera, Cristina Uriarte, d'haver-les decidit "de manera improvisada, sense comptar amb els agents educatius i després de fer oïdes sordes a les propostes sindicals".





A primers d'agost, CCOO anunciava que cridaria a la mobilització del personal dels centres educatius d'Aragó davant un inici de curs ple d ' "incertesa" i "sense la dotació de recursos necessària" per a una volta segura a les aules davant la pandèmia de l' coronavirus.





A més, el sindicat CGT Ensenyament ha interposat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra el Departament d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó per la falta de mesures preventives en els centres escolars davant de la COVID-19.