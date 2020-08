Galícia treu a Catalunya de la llista de comunitats obligades a registrar els seus viatgers a l'arribar

La Conselleria d'Sanidade ha eliminat a la comunitat de Catalunya de la llista de regions espanyoles que están obligades a registrar els seus viatgers a l'arribar a territori gallec, segons es recull en una resolució publicada al Diari Oficial de Galícia (DOG) aquest dimecres.









Així, Sanidade actualitza el llistat de països i de Comunitats Autònomes considerades d ' "alta incidència" de COVID en comparació amb Galícia i, tenint en compte l'evolució de la pandèmia, ha decidit eliminar d'aquest llistat a Catalunya. Això suposa que els visitants procedents d'aquesta regió ja no estan obligats a registrar-se a l'arribar a la comunitat gallega en un termini màxim de 24 hores.

En el llistat actualitzat per Sanidade, s'eliminen alguns països europeus, comperò es manté l'obligació de registre per als visitants que procedeixinDe la mateixa manera, s'han de registrar les persones que arribin a Galícia i hagin estat en les setmanes anteriors a certs països asiàtics, com l'Índia, Iran, Iraq, Palestina, Filipines, Síria, Tailàndia o Vietnam, entre d'altres.La Xunta va implantar l'obligació de registre de visitants des de finals del mes de juliol i el llistat de regions i països considerats d'alta incidència de coronavirus s'ha anat actualitzant.

D'altra banda, en les últimes hores també s'han publicat al DOG les resolucions mitjançant les quals es mantenen les restriccions i mesures preventives en l'àrea sanitària de la Corunya, i s'aixequen a A Mariña de Lugo.