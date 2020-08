Entra a la cuina de casa la seva de Madrid i es troba una pitó

Potser és normal en altres zones de la planeta, però no a Madrid. Entrar a la cuina d'una casa, en ple barri de Vallecas, i trobar-se a una serp no és el normal.









Per això, quan un madrileny va entrar a la cuina de casa i es va adonar de la presència d'una pitó es va dur una sorpresa desagradable. Sort que era petita, de 'només' un metre i mig de longitud.





Per això va trucar a la policia municipal i els agents de medi ambient es van presentar a casa seva per atrapar el rèptil i acabar amb el perill. Encara que a bon segur que a partir d'ara, el veí mirarà bé per tota la casa per controlar que no se li hagi colat cap animal exòtic.