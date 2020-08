Un pacient a València aconsegueix sortir de l'UCI després de 145 dies ingressat pel Covid-19

L'Hospital La Salut de València ha traslladat a planta aquest dijous a Fernando Llopis Giner, el pacient amb Covid-19 que més temps ha estat ingressat en una Unitat de Cures Intensives (UCI) d'Espanya, on ha estat un total de 145 dies dels 149 que porta a l'hospital.









"El Covid-19 va provocar que Fernando patís un fracàs multiorgànic amb una pneumònia bilateral precisant ventilació mecànica, hemodiàlisi, traqueostomia i anestèsia profunda", ha detallat el responsable de l'UCI de la Salut, el doctor José Manuel Segura, segons ha informat el centre en un comunicat.









Per a la recuperació de Fernando, l'especialista ha afegit que han estat "tan importants els tractaments i atencions rebudes, per part de personal sanitari de l'hospital com el suport del seu incombustible família, fonamental per a la millora de l'pacient".





En aquest sentit, el doctor Segura destaca que "la presència constant de la família en UCI, després de la negativització en tres ocasions de les PCR, el seu suport, la seva fe en què tot anava a sortir bé i una gran rehabilitació han estat factors que han contribuït moltíssim a la millora de Fernando ".





Després de gairebé cinc mesos de lluita contra el virus, el responsable de l'UCI de la Salut assenyala que Fernando "és l'exemple que ens indica que no hem de desistir en el nostre interès ni perdre l'esperança, malgrat les adversitats i garrotades que ens dóna aquesta malaltia ", que assegura que" deshumanitza ".





El doctor, en un dels vídeos distribuïts per l'hospital, llegeix una carta adreçada a personal de la UCI de centre, escrita aquest mateix dijous pel propi pacient, en el qual explica que vol posar en relleu "la professionalitat, assistència, ajuda i afecte del servei mèdic i infermeria "de centre, als qui agraeix" la seva activitat constant i amb ajuda de Déu he pogut superar la malaltia greu que he patit ".





Fernando ha estat traslladat a planta des de la UCI acompanyat per personal de centre, entre aplaudiments de i preguntes: "Què, bé ?; ¿I la companyia bona?" , Mentre abans de l'arribada a la seva habitació aixeca una mà són el polze cap amunt, en senyal que està bé.