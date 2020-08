El principal rival de Putin està en coma després d'haver estat enverinat amb una toxina

L'opositor rus Alexei Navalni es troba en coma en estat greu en un hospital de Omsk al qual ha estat ingressat d'urgència després que, segons el seu portaveu, hagi estat presumptament enverinat amb una toxina en el seu vol de tornada a Moscou des de la ciutat siberiana de Tomsk.









"Navalni tornava aquest matí de Tomsk a Moscou. Es va sentir malament durant el vol. L'avió va aterrar d'emergència a Omsk. Alexei té una intoxicació. Anem en ambulància a un hospital ", ha informat en un primer moment la portaveu de la seva fundació, Kira Yarmish, a Twitter.





El portaveu, que ha precisat que l'opositor "està inconscient", ha suposat que "hauria estat enverinat amb alguna substància afegida al seu te, l'únic que va prendre al matí "." Els metges diuen que la toxina es va assimilar més ràpid amb un líquid calent ", ha afegit, segons recull l'agència russa Sputnik.





Posteriorment, ha precisat que l'opositor es trobava a l'UCI, que estava amb ventilació assistida i romania inconscient, mentre que en el seu últim missatge ha aclarit que es troba "en coma, en estat greu".





Yarmish ha denunciat que els metges estarien retardant els resultats de les anàlisis que s'han realitzat per a determinar les causes de la situació de Navalni i ha precisat que fins a l'hospital ha arribat ja la Policia, a petició seva, així com el Comitè d'Investigació. "Ja hi ha més policies que metges", ha escrit.





Per la seva banda, Alexander Murajovski, el metge cap de l'hospital de Omsk en què ha estat ingressat ha reconegut que el líder opositor es troben "en estat greu", segons informa l'agència russa Tass.





El departament regional de Salut també ha confirmat l'hospitalització de Navalni. "Es troba ingressat en una unitat de cures intensives en la qual se li estan fent totes les proves necessàries", ha informat l'organisme, segons Sputnik.





Posteriorment, en declaracions a la premsa, el cap metge adjunt de l'hospital BSMP-1 en el qual està Navalni, Anatoli Kalinichenko, ha aclarit que els símptomes que presenta no necessàriament són resultat d'una intoxicació.





"No hi ha cap certesa avui que la causa del seu estat sigui una intoxicació", ha sostingut. "A més d'una intoxicació que, lògicament, s'està estudiant entre les possibles causes de la deterioració de salut, pot haver diverses situacions agudes amb el mateix quadre clínic", ha assenyalat, d'acord amb Sputnik, aclarint que "les anem examinant totes per descartar ".





Davant d'aquests comentaris, la portaveu de Navalni ha lamentat la "propaganda" de l'Estat i ha defensat que ella ha estat en tot moment al costat de l'opositor, asseguda al seient de a la banda durant el vol, i el que li ha passat no té "res a veure amb una intoxicació ordinària ". En la seva opinió és una "completa tonteria" apuntar al fet que Navalni "va menjar o beure alguna cosa ell mateix".





Navalni s'ha convertit en els darrers anys a la cara més visible de l'oposició al president rus, Vladímir Putin, encapçalant nombroses protestes en contra seva i sent detingut en repetides ocasions per les autoritats russes.