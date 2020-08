Casado nomena Xavier García Albiol nou president del Comitè d'Alcaldes del PP

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha anunciat que el regidor de Badalona, Xavier García Albiol, ocuparà el lloc de president del Comitè d'Alcaldes del PP. Aquest nomenament s'emmarca dins de la reestructuració de l'equip directiu de la formació popular després de la destitució de Cayetana Álvarez de Toledo com a portaveu parlamentària.









Així ho ha comunicat el propi Casat a la Junta Directiva Nacional del partit, que s'ha reunit aquest dijous de manera telemàtica, per ratificar els nous canvis en la formació. A més d'Albiol, Casado ha ratificat a Cuca Gamarra com a nova portaveu del PP al Congrés, Ana Pastor com a vicesecretària de Política Social, i a José Luis Martínez-Almeida com a portaveu nacional del partit.





L'alcalde de Badalona, exlíder del PP a Catalunya, ja s'ha pronunciat a través d'un missatge a Twitter en què ha volgut agrair la confiança a Casat i ha apel·lat a seguir treballant perquè els més de 2.000 regidors populars donin " les millors respostes "als seus veïns.