Quatre de cada cinc dones assassinades aquest any per les seves parelles o exparelles mai havia denunciat el seu agressor

El 79,3 per cent de les 29 dones assassinades aquest any per les seves parelles o exparelles mai havia denunciat el seu agressor, segons les estadístiques de la Delegació de Govern contra la violència de Gènere, actualitzades aquest 20 d'agost per incloure de la dona de 61 anys assassinada presumptament per la seva exparella a la província de Múrcia.













La víctima havia estat agredida el dia 22 de juliol de 2020 i va morir el dia 19 d'agost de 2020 a conseqüència de les lesions.





Des de 2003, han estat assassinades 1.062 dones per violència de gènere a Espanya. En el que va d'any, el nombre de mortes és un 32% inferior a el del mateix període de l'any passat.





Així, només sis de les víctimes mortals registrades aquest any havien presentat denúncia prèvia contra el seu maltractador, tot i que dues d'elles van desistir posteriorment de el procés, mentre que en un altre cas no hi consta. Exclusivament en un dels casos la mesura de protecció estava en vigor i es va trencar quan es va produir el crim perquè en altres casos hi havia expirat el període de vigència de les mateixes.





El 69% de les dones assassinades aquest any eren espanyoles, davant d'un 31 per cent d'altres nacionalitats. En el cas dels agressors, el 82,8% eren espanyols, enfront d'un 17,2% d'estrangers. En un 72% dels casos víctima i agressor eren parella i el 75% convivien en el mateix domicili. Gairebé un terç de les víctimes mortals tenia entre 41 i 50 anys i un 20% tenia entre 31 i 40. Aquest any, destaca que hi ha cinc casos en què víctima i agressor tenen entre 71 i 84 anys.





Per regions, Andalusia i Catalunya encapçalen el rànquing amb 6 víctimes mortals; seguides de Castella-la Manxa i València, amb 3 casos cadascuna; Canàries, Galícia i Madrid, amb 2 casos cadascuna; i Astúries, Balears, Castella i Lleó, Múrcia i País Basc, amb un cas cadascun.





Les 29 víctimes mortals deixen un total de 13 orfes menors de 18 anys i tres menors assassinats, xifra aquesta última que iguala la de tot l'any passat. Pel que fa als agressors, sis es van suïcidar després del crim i cinc ho van intentar.