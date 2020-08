Simon, contundent: "Que ningú es confongui. Les coses no van bé. Cada dia tenim més transmissió"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha advertit que "les coses no van bé" en relació a la gran crescuda de casos de COVID-19 que s'està detectant Espanya en l'última setmana, i ha demanat a la població, especialment als joves, que no relaxin les mesures de control contra el virus.









"Que ningú es confongui, les coses no van bé. Que detectem molts dels casos no implica que no hi hagi transmissió. Cada dia tenim més transmissió. Les característiques dels casos i la sobrecàrrega del sistema són diferents, però estem tenint una transmissió important ", ha advertit aquest dijous en roda de premsa en un dur discurs.





"Porto moltes setmanes dient que això no s'ha acabat, però em feia la impressió que no estava sent prou contundent. Hem pensat que havia de dir clarament que cal fer-ho millor", ha justificat sobre la naturalesa de la seva intervenció aquest dijous , més perseverant que en les últimes setmanes.





L'expert del Ministeri de Sanitat ha alertat que, "a mesura que pugen els casos", també "s'aniran incrementant els hospitalitzats". "Si seguim deixant que la transmissió, encara que siguin casos lleus, seguiu cap amunt, acabarem tenint molts ingressats a UCI i molts morts. Si us plau, que no es confongui ningú, això no podem deixar que segueixi", ha reclamat insistentment.





Simó ha defensat que "ara a Espanya s'està detectant molt aviat". "Entre que s'inicien símptomes i se'n va a el metge passen 24 hores. I fins que es té diagnòstic passen entre 24 i 48 hores. Això implica que si som capaços de detectar tots els casos en aquest temps i que s'aïllin, tenim oportunitat de aturar el contagi ", ha argumentat, tot i que cridant l'atenció a les persones que no compleix la quarantena:" Aquesta gent és la que genera brots ".





Així, ha afegit que malgrat que a nivell nacional la pandèmia "no està fora de control", pot ser que en "en alguns punts concrets si". Per això, considera raonable promoure confinaments en "zones concretes", però ha puntualitzat que "no en províncies ni comunitats autònomes".





"Quan identifiquem una zona en la qual pot ser útil un confinament ho proposem a la comunitat autònoma. Algunes ho fan directament informant el Ministeri, però es discuteix amb totes les que tenen opcions que el confinament tingui impacte beneficiós", ha agregat.





MISSATGE ALS JOVES: "HI HA MANERES DE PASSAR-HO BÉ SENSE POSAR EN RISC A NINGÚ"

El epidemiòleg ha informat que actualment es tenen registrats 1.126 brots actius. "Els relacionats amb temporers van descendint, ara mateix el gruix se centra en l'àmbit social, tant en reunions familiars com associats a l'oci, que representen al voltant del 38 per cent", ha sostingut.





Simón ha detallat que les comunitats autònomes i les autoritats sanitàries centrals han treballat "molt durament" per solucionar els brots vinculats amb els temporers. "Els empresaris i els temporers han fet un esforç molt gran, s'ha aconseguit controlar l'impacte", ha comentat. No obstant, ha apunta que el següent problema va ser "l'oci nocturn".





"Entenc que la gent vulgui anar de festa, però hi ha maneres i maneres. Hem de conscienciar la gent del que cal fer. Cada jove produeix casos en persones grans o vulnerables. Hi ha maneres de passar-ho bé sense posar en risc a ningú" , ha insistit en diverses ocasions, afegint també que en els últims dies han pujat els brots en centres sociosanitaris, que representen ja un 7,7 per cent del total: "És encara petit en general, amb pocs associats, però alguns d'ells amb un nombre important ".





Com a conclusió al seu discurs, Simón ha resumit que la situació "no és la mateixa que abans", referint-se a el pic de la pandèmia al març i abril, però ha defensat que aquesta pujada de casos no es pot mantenir en el temps: "No podem deixar que segueixi cap amunt. Hem de fer un pas més enllà, no podem permetre que això se'ns torni a escapar. Si el volum total de casos és molt gran aquesta proporció representarà molts casos. no podem deixar que això passi. Hem de començar a prendre-ho molt seriosament ".





Sobre les xifres d'aquest dijous, Simón ha detallat que "no hi ha hagut grans canvis respecte a la setmana anterior", de manera que "segueixen pujant els casos". Pel que fa a l'augment de morts en els últims dies, ho ha atribuït a "cert retard" en la notificació per part d'Aragó ja Madrid, "la comunitat que més casos està notificant a aquest moment, que representa un terç dels diagnòstics".





Segons les xifres aportades per l'epidemiòleg, en l'última setmana s'han detectat 118.500 casos sospitosos, amb "un grau de sospita molt superior en tots els serveis assistencials" respecte a setmanes i mesos anteriors. A més, s'han detectat 1.361 casos importats des del 11 de maig, 149 en l'última setmana, amb gran variabilitat entre CCAA.





D'altra banda, ha informat que la pressió hospitalària (el nombre de llits ocupats pel que fa al total) se situa en el 4 per cent, "molt per sota del 55 per cent de el període pic" i que la mortalitat està actualment en el 0,4 per cent.