El TSJC desestima les mesures cautelaríssimes contra la resolució de l'oci nocturn

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat la petició de mesures cautelaríssimes sol·licitades per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) contra la resolució de la Conselleria de Salut de la Generalitat que limita a l'1 de matinada el tancament d'activitats d'hostaleria, restauració, terrasses i restaurants de platja a Catalunya.









En un acte, la Sala del Contenciós Administratiu no avala la petició de mesures cautelaríssimes de suspensió de la resolució perquè l'objecte de suspensió és una activitat pròpia de la intervenció administrativa, "en protecció de la salut pública que, en principi, beneficia totes les persones, tot i que això pugui produir prejudicis econòmics en el sector de l'hostaleria ".





A més, assenyala el tribunal, que "no s'aprecia la urgència i l'excepcionalitat de la pretensió sol·licitada, que en aquesta fase sumaríssima no és possible analitzar amb detall", per haver-se demanat una mesura cautelaríssima.





La sala considera que "no concorren cap dels requisits exigits" per adoptar la mesura cautelaríssima que sol·licita la Fecasarm, que subsidiàriament demana mesura cautelar ordinària.





El tribunal ha donat trasllat a l'administració demandada perquè formuli al·legacions a la petició de mesura cautelar, ara denegada, fins a les 9 hores del 24 d'agost.