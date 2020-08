Miguel Bosé reconeix que "el bicho existeix"

L'artista Miguel Bosé ha publicat el primer d'uns vídeos en què pretén donar a conèixer la seva visió sobre la pandèmia de coronavirus, després de la polèmica que s'ha generat a l'animar la gent a participar el passat cap de setmana en una manifestació negacionista.









"Vam començar per la bestiola: s'ha dit que jo he dit que han dit que jo he dit que la bestiola no existeix. La bestiola existeix i ha matat a molta gent, al març-abril del aquest any va matar molta gent", ha explicat a la seva xarxa social d'Instagram el músic.





"Els nostres majors, els nostres avis a les residències i també se'ns van ser les persones que tenien patologies prèvies, perquè el seu sistema immunològic estava molt debilitat. Va ser devastador", ha continuat relatant Bosé, que tot i això remarca que, a partir d'aquest moment, la xifra ha anat baixant segons les dades oficials de Govern.





"Les dades que fem servir són oficials. No estem inventant res. Qui tingui paciència pot accedir a aquestes pàgines i contrastar. Quan us arribi una notícia, feu l'esforç de buscar més enllà, no escoltar una sola veu: d'aquesta manera es contrasta i podem fer-nos a nosaltres una imatge del que realment passa ", ha afirmat.





És per això que el músic ha reiterat que "ara mateix la força (de virus) està disminuint" i demana contrastar les informacions de diferents fonts. En aquest sentit, ha recordat que "molts han estat castigats" per oferir aquestes versions i s'ha posat com a exemple, ja que no té habilitada una de les seves xarxes socials per haver estat "un nen dolent".