El Govern central necessita un avançament del rescat europeu per evitar una "situació difícil"

El Govern de Pedro Sánchez fará una sol·licitud a la Comissió Europea perquè anticipin 140.000 milions d'euros del fons de reconstrucció per evitar una situació de manca de liquiditat i un 2021 "difícil", informa Vozpópuli.





"És clau per a Espanya que hi hagi un avançament de fons. L'any que ve ens cal rebre fons anticipats en quantitats suficients per poder posar-nos a caminar amb les inversions i executar el pressupost, perquè sinó tindrem una situació difícil", explica el director de Afers Econòmics de Moncloa, Manuel de la Rocha, a Vozpópuli.





Rocha entén que el Parlament Europeu té una "burocràcia onerosa i lenta que han de millorar". Veu lògic que els països hagin de retre comptes abans de rebre els diners, però després Brussel·les "ha de desemborsar amb agilitat".





Europa demana plans nacionals de reformes a cada país que vulgui disposar del fons. Aquests, han de ser negociats i aprovats per la Comissió, i després per l'Ecofin. Fonts de la Comissió asseguren a Vozpópuli que els fons no s'alliberaran fins que Europa s'asseguri que Espanya apliquen les reformes.





No obstant això, el Govern central necessita els diners ja perquè, sense aquesta liquiditat, Espanya hauria de recórrer als mercats per poder poder seguir aguantant, augmentant més encara el deute públic de el país.