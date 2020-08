L'esperança de vida de la gent gran s'ha reduït durant el confinament

El doctor Fermín García-Gollarte, geriatra i director mèdic de Ballesol, ha apuntat que les persones de més de 85 anys van perdre "tres vegades més massa muscular i en la tercera part de temps que els joves" durant el confinament pel COVID-19 , pel que considera que "es reduirà l'esperança de vida amb resultats catastròfics mesurats en augment de caigudes, deteriorament i mortalitat".





La síndrome de la fragilitat, que afecta un 25 per cent de les persones majors de 85 anys, fa a aquest grup de població especialment vulnerable a patir reaccions adverses i major dependència si no s'actua de forma activa i precoç per revertir-les.





A l'igual que avui se sap que la pèrdua de massa muscular comença a partir dels 40 anys i que als 80 s'ha perdut més de la meitat del múscul corporal total, la síndrome geriàtric anomenat sarcopènia, afecta entre un 6 i 22 per cent de la gent gran i es defineix com una desproporcionada pèrdua de massa muscular i força, acompanyada d'un declivi en l'activitat física, funcionalitat i autonomia. Aquesta síndrome s'ha agreujat després del COVID-19.





Amb l'objectiu de contrarestar els efectes negatius per un possible segon confinament que comportaria una major disminució de la resistència, capacitat aeròbica, força i equilibri, que afecten l'autonomia i la qualitat de vida en l'ancià, l'expert proposa un abordatge global i continuat d'exercici físic com a intervenció eficaç en l'ancià fràgil.





Amb aquestes previsions, insisteix en la importància de la rehabilitació associada a la correcta nutrició per prevenir conseqüències adverses i recents a l'assegurar que "la sobremortalitat motivada pel COVID-19, ha reduït la nostra esperança i qualitat de vida".