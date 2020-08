La Seguretat Social va perdre 302.889 afiliats de el sector turístic al juliol per la crisi del Covid-19

El nombre de treballadors donats d'alta a la Seguretat Social en activitats vinculades a el sector turístic va registrar al juliol una caiguda interanual del 11,6%, fins 2.314.971 cotitzants (302.889 menys) per la crisi del coronavirus, segons les dades incloses en el Informe sobre Ocupació en Turisme elaborat per Turespaña, dependent de el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.













Es trenca així, com a conseqüència de l'impacte ocasionat per la pandèmia, la tendència d'increments per al mes de juliol que es va iniciar el 2013, tornant-se a nivells similars als assolits el 2015 i 2016.





Destaca la caiguda interanual d'afiliats vinculats a activitats turístiques al juliol de 302.889 treballadors, quan en el conjunt de l'economia espanyola es van reduir en 616.496 persones.





Pel que fa a el mes de juny, el sector va guanyar 100.099 afiliats més a la Seguretat Social, el que suposa un 4,5% més respecte al mes anterior, cosa que mostra una "recuperació gradual" del turisme després de finalitzar l'estat d'alarma el 21 de juny i obrir-se progressivament les fronteres.





El secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, ha destacat que les dades reflecteixen "la recuperació gradual de el sector turístic després de l'impacte negatiu de la pandèmia".





A més, Valdés ha recordat que, a data de 28 de juliol, 516.191 treballadors del turisme romanien protegits per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), un sistema que, segons ell, "s'ha demostrat eficaç per sostenir empreses i contenir la destrucció d'ocupació en els sectors més afectats per la Covid-19 ".





CAIGUDA EN TOTES LES BRANQUES D'ACTIVITAT





La disminució dels afiliats al juliol respecte a l'any anterior es va registrar en totes les branques turístiques: l'hostaleria va decréixer en 233.765 afiliats (142.180 afiliats menys en els serveis de menjars i begudes i 91.585 menys en els serveis d'allotjament); les altres activitats turístiques van disminuir en 59.849 afiliats i en les agències de viatges hi va haver una caiguda de 9.275 treballadors.





Al juliol, la xifra d'assalariats en el sector turístic, que representa el 78,8% el total de treballadors afiliats en aquest sector, va decréixer interanualment un 14% respecte a el mateix mes de l'any anterior, mentre que l'ocupació autònoma en turisme, que representa el 21,2% de el total de treballadors afiliats, va decréixer un 1,2%.





Per la seva banda, el creixement de l'afiliació al mes de juliol respecte a juny es va registrar en l'hostaleria (94.944 altes més) i en altres activitats turístiques (5.641 altes més), no així en les agències de viatge, que van perdre 486 treballadors.





BAIXA EN TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES





Al mes de juliol, l'ocupació en el conjunt d'hostaleria i agències de viatges / operadors turístics va baixar en totes les comunitats autònomes.





En xifres absolutes, els majors descensos es van donar a Catalunya, Balears, Andalusia, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i Canàries. Aquestes sis comunitats conjuntament suposen el 81,9% de la davallada interanual absolut. Per la seva banda, en termes relatius, destaquen els descensos interanuals de les Balears (27,2%) i Catalunya (16,1%).