La Policia Nacional desmantella dues organitzacions que traficaven amb immigrants irregulars entre Espanya i França

Agents de la Policia Nacional han desmantellat dues organitzacions criminals dedicades presumptament a el tràfic d'immigrants irregulars entre Espanya i França. Les organitzacions, assentades a Bilbao i Vitòria, haurien facilitat l'encreuament a França de diversos centenars d'immigrants irregulars generant grans beneficis.













Hi ha 15 persones detingudes a Bilbao (6), Vitòria (3), Madrid (3), Irun (2) i Lleida (1), inclosos els dos líders que han ingressat a la presó. S'han registrat dos domicilis a Vitòria on s'han intervingut 3.000 euros, un vehicle, 24 telèfons mòbils, material informàtic i diversa documentació, ha informat en un comunicat la Delegació de Govern a Navarra.





La investigació va començar amb la detenció a Navarra d'una persona que havia estat sorpresa en diverses ocasions traslladant immigrants irregulars des de la comunitat foral fins a França.





Després de diverses gestions, els agents van poder constatar l'existència de dues organitzacions criminals diferents, que de vegades cooperaven entre si, dedicades a afavorir el trànsit d'immigrants irregulars d'origen africà entre Espanya i França.





Els migrants arribaven en pastera a diferents punts de les costes espanyoles, on eren derivats a diferents ONG. Era aquí, o fins i tot abans de la seva sortida del Marroc, on les xarxes els captaven amb la promesa de traslladar-los des d'Espanya a França a canvi de quantitats properes als 200 euros.





DIVERSOS ITINERARIS





Les dues organitzacions tenien establerts diversos itineraris per desplaçar als immigrants des de les ciutats en què estaven acollits fins a Irun, passant per llocs com Madrid, Bilbao, Vitòria i Sant Sebastià, on comptaven amb col·laboradors que rebien els immigrants i els facilitaven bitllets d' tren i autobús per continuar el seu viatge fins a la ciutat guipuscoana.





Un cop a Irun, si les condicions eren les adequades, les organitzacions facilitaven de manera immediata l'encreuament a França. En cas contrari, els immigrants eren conduïts a la seu d'una ONG on esperaven el moment oportú.





Per dur a terme l'encreuament de frontera, els dos entramats criminals utilitzaven mètodes diferents. Un d'ells traslladava als immigrants en vehicle des d'Irun fins a la localitat francesa de Baiona, mentre que l'altre feia servir preferentment línies d'autobusos regulars en franges horàries molt determinades.





En tots dos casos els immigrants acudien a una ONG de la ciutat francesa o a un centre d'acollida on esperaven fins a rebre, a través d'aplicacions telefòniques de missatgeria, els bitllets per continuar fins a la seva destinació final a França o en altres països europeus.





Els agents calculen que diversos centenars d'immigrants irregulars han creuat la frontera entre Espanya i França a través del suport d'aquestes organitzacions, havent obtingut grans beneficis per això.





L'operatiu policial ha finalitzat amb la detenció dels dos líders i altres 13 integrants com a presumptes autors de delictes de pertinença a organització criminal i contra els drets dels ciutadans estrangers. S'ha realitzat l'entrada i registre a dos domicilis de Vitòria en què s'han intervingut 3.000 euros, un vehicle, 24 telèfons mòbils, material informàtic i diversa documentació.





La instrucció de les investigacions ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Pamplona.