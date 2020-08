Recullen 12.000 signatures perquè el Govern central permeti la volta "voluntària" a l'escola: "Volem decidir els pares"

Al voltant de 12.000 persones han donat suport a la iniciativa posada en marxa per l'Institut andalús contra l'Assetjament Escolar a Change, org en què demanen al Defensor el Poble i a el Ministeri d'Educació una volta "voluntària" dels seus fills a l'escola, davant la situació sanitària provocada pel Covid19. "Si torna a l'escola o estudia a casa. Volem decidir els pares", exposa la petició.













Aquesta iniciativa neix, segons expliquen els impulsors, davant l'"absoluta inseguretat que suposa la tornada a les classes al setembre". Així, denuncien que "no s'han adoptat mesures de prevenció i seguretat de cap tipus" i critiquen que el Govern delegui aquestes mesures en les comunitats autònomes que, al seu torn, deleguen "directament en els directors dels centres educatius", quan, al seu parer, són els progenitors els responsables de la salut dels menors.





En aquest sentit, reclamen "la llibertat" de les famílies per a "triar entre un ensenyament en línia, un ensenyament semipresencial i, en tercer lloc per a qui així ho decideixi voluntàriament, un ensenyament presencial amb totes les mesures de seguretat garantides i responsabilitzades".





L'OBJECTIU SÓN 15.000 SIGNATURES





L'institut andalús, que també dirigeix la seva petició a la Junta d'Andalusia, recorda que aquesta iniciativa es produeix en "un context de pandèmia mundial que pot comportar greus problemes de salut tant per als menors com per als adults amb els quals es relacionen".





"Prevalent abans de res la seguretat i la salut és imprescindible que al menys siguem els pares els que decidim en última instància si assumim o no aquest risc", conclouen.





El Defensor de el Poble ha respost als responsables d'aquesta iniciativa en la pròpia web de Change.org, en què asseguren que recullen la seva petició però que per poder analitzar-necessiten que es registri en la pròpia institució i que aportin documentació relacionada. L'objectiu de l'Institut andalús contra l'Assetjament Escolar és aconseguir 15.000 firmes de suport.