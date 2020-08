L'Ajuntament de Barcelona puja el rebut de l'aigua enmig de la crisi del Covid-19

A l'octubre de l'any passat, la redactora de CatalunyaPress, Purificació González, va denunciar que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) anava a pujar el rebut de l'aigua d'una forma bastant enganyosa : "Quan una entitat com l'AMB anuncia al mateix ple una baixada en el rebut de l'aigua del 4,95% i una pujada del 5% en la Taxa de Tractament de Residus (TMTR) el que fa en realitat és pujar el rebut de l'aigua i no baixar-lo ", va explicar llavors González.









Però aquest no serà l'únic estocada que rebin els ciutadans en la seva factura. Aquest mes d'agost l'Ajuntament de Barcelona ha cobrat un nou impost idèntic a què ja recapta l'AMB, que presideix també Ada Colau. Aquest tribut està dedicat a finançar la gestió i el tractament de residus, prenent el consum d'aigua i el tipus d'habitatge com a base per al càlcul de la taxa.





Prenent com a referència una factura d'aigua de 200 euros, la nova taxa de l'Ajuntament costarà 14 euros als ciutadans, que s'hauran de sumar als 17 que ja cobrava l'AMB. D'aquesta manera, l'import a pagar pel servei d'aigua s'incrementarà un 7%, sumant 85 euros anuals.





EL PARTIT POPULAR DENUNCIA QUE "ESTAN ENGANYANT A LA GENT"





"Això és una vergonya. El senyor Eloi Badia (regidor de Medi Ambient y president de l'AMB) fa escassament un any estava dient que baixaria la factura de l'aigua", denuncia Miguel Jurado, representant de el Partit Popular a l'AMB. "Ells ja tenien previst i pressupostat crear un nou impost", assenyala.





"Des del Partit Popular sempre hem exigit que tots els impostos vagin fora de el rebut de l'aigua, que no els amaguin dins, perquè si et tallen l'aigua et compliquen molt la vida", explica Jurado. "Estem carregant la factura d'uns impostos metropolitans i de l'Ajuntament que encariran el servei un 7% quan Colau presumeix de baixar el rebut de l'aigua", recorda.





L'Ajuntament de Barcelona diu que aquest impost és un primer pas cap a una tarifació "justa", on es pagui en funció del que es recicla. Segons les dades ofertes per l'ens municipal, la recollida selectiva està estancada en el 37,7%, lluny de l'objectiu europeu del 55% el 2025.





No obstant això, per al representant del PP a l'AMB, "estan enganyant a la gent". "Fan això després de la sentència de Tribunal Suprem fent-li perdre la remunicipalització de l'aigua, que també ens ha costat un dineral", alerta Jurat.