La Generalitat alerta que cal baixar la taxa d'incidència a la tornada de vacances

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha alertat de la tornada de les vacances al setembre en tots els àmbits en el marc de la pandèmia de coronavirus: "No volem mantenir-nos en una estabilització. Hem de baixar les taxa de incidència i la velocitat de reproducció de virus ".













Ho ha explicat aquest divendres en una roda de premsa des de Reus (Tarragona) en el marc dels cribratges massius que està realitzant el departament davant de l'increment de casos al municipi, en la qual també ha participat l'alcaldessa accidental, Montserrat Vilella.





La taxa d'incidència de virus és la suma dels casos confirmats en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants, que permet estimar quantes persones tenen capacitat de contagiar en un territori, mentre que la velocitat de reproducció permet avaluar la capacitat de propagació de virus .





El producte d'aquests dos components és l'índex de creixement exponencial, és a dir, el risc de rebrot de la pandèmia, que actualment a Catalunya és de 158,43, el que implica un risc alt des del punt de vista epidemiològic.





Durant la seva visita, Vergés ha anunciat mesures restrictives a Reus que són "u n punt més estrictes" que en altres poblacions catalanes afectades pels brots, i ha avançat que aquestes mesures seran extrapolables a altres municipis.





"Estem mirant altres municipis de la zona de Vallès (Barcelona). Ho explicarem quan analitzem bé la situació epidemiològica i la naturalesa dels barris. A cada lloc actuem segons el tipus de brots que hi ha", ha afegit la consellera.





"Volem que aquest retorn sigui amb les millors mesures possibles. En 15 dies estarem en una situació més complicada", ha insistit Vergés, que ha assegurat que no hi ha cap divergència amb la Conselleria d'Educació en el marc dels protocols per a la tornada a les escoles.