Mercadona incorpora un nou oli facial elaborat amb tomàquets d'extremadura i en ven 5.000 unitats al dia

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, incorpora als lineals un nou i innovador oli facial de licopè, elaborat amb tomàquets d'Extremadura. D'aquest nou producte, disponible a tota la cadena des de principis d'agost, la companyia en ven 5.000 unitats al dia.













El licopè es caracteritza perquè és un antioxidant potent que, a més d'ajudar a suavitzar les taques produïdes pel sol o per l'edat, té cura de les pells més sensibles i combat l'envelliment. També anomenat "or vermell", és actualment un dels antioxidants naturals més potents i es prescriu per a tot tipus de pells pel seu efecte regenerador i calmant.





Aquesta referència la fabrica sota la marca Deliplus el proveïdor Totaler Lycolé (Cosmética Natural de Licopeno S.L.) a les seves installacions de Badajoz. Es necessiten 20.000 quilos de tomàquets per a elaborar 1 quilo de licopè, que s'extreu de les llavors i de la pell d'aquest fruit. Per a la fabricació d'aquest cosmètic, s'aposta per una formulació sostenible en què conviuen matèries primeres 100 % naturals de màxima qualitat, ja que el licopè s’obté en un espai completament natural, lliure de contaminació.





El 2019 les compres de Mercadona a Espanya van assolir un valor superior als 19.970 milions d'euros. D'aquesta manera, se segueix formalitzant el compromís de l'empresa de cara a seguir apostant pel desenvolupament del sector primari i la indústria, amb relacions basades en pràctiques comercials justes a tota la cadena i innovant conjuntament per contribuir a l'economia productiva.