Els dos bàndols rivals de Líbia anuncien un alto el foc

Després de nou anys de guerra civil i un any de guerra molt intensa, les dues faccions enfrontades a Líbia van anunciar divendres un alto el foc immediat i el cessament de totes les hostilitats amb les autoritats que controlen l'est del país.









El primer a fer-ho va ser el primer ministre, Fayez Sarraj, reconegut per l'ONU. Sarraj va assenyalar en un comunicat que l'"objectiu final" de la mesura és "la restauració de la sobirania plena sobre el territori libi i l'expulsió de les forces i mercenaris estrangers". A més, va anunciar que el proper març el país celebrarà eleccions parlamentàries i presidencials i va explicar que espera que la ciutat de Sirte i el districte d'Al Jufra, sota control de les forces de Haftar, es desmilitaritzin mentre les dues parts arriben a acords en matèria de seguretat.





"Hem donat instruccions a totes les forces militars d'aturar qualsevol activitat de combat a tot el territori libi. El nostre objectiu és aconseguir la plena sobirania de Líbia i la marxa de les forces estrangeres i mercenaris", va anunciar Sarraj.





El primer ministre va apostar per la represa de la producció i exportació de petroli a través de l'empresa estatal National Oil Corporation (NOC), amb seu a Trípoli, i perquè els ingressos vagin a un compte especial al banc central perquè posteriorment puguin distribuir-se de forma adequada un cop hagi un acord polític.





Poc després, el president de la Cambra de Representants (el parlament que té la seu a l'est i que és aliat de Khalifa Haftar), Aguila Saleh, va anunciar una mesura recíproca. "L'alto el foc tanca el camí per a qualsevol intervenció militar i ha de conduir a l'expulsió de tots els mercenaris i la dissolució de totes les milícies per restablir la sobirania nacional en la seva plenitud", va explicar Saleh.





La representant en funcions de secretari general de l'ONU, Stephanie Williams, va celebrar l'anunci i el va titllar com la demostració "de la valentia que Líbia necessita urgentment durant aquests moments difícils". Williams també va demanar el "ràpid" compliment de l'alto el foc decretat per les dues parts i la represa de la producció i exportació de cru, ja que "privar els libis de la seva riquesa petroliera és un signe d'una inacceptable obstinació per part dels actors locals i internacionals implicats ".





Interessos de les potències

El conflicte libi va començar a l'octubre de 2011, amb la caiguda de Muammar Gaddafi. Però la situació es va empitjorar el 2019, quan les forces de Haftar van llançar una ofensiva i van tractar de fer-se amb Trípoli, la seu de Govern reconegut per l'ONU.









Des 2014 hi ha una duplicitat internacional al país. Després de les eleccions parlamentàries d'aquest any, les administracions es van dividir i, tot i el reconeixement internacional de les forces de l'est, els dos bàndols no han aconseguit unificar encara.





Des de llavors diverses potències internacionals, en la seva recerca per ampliar la seva influència a la Mediterrània, han donat suport a un bàndol o a un altre.





Aquest any, la intervenció militar turca va permetre a les forces de Sarrej -que a més del suport de Turquia té el d'Itàlia i Qatar- trencar el setge que Haftar havia imposat sobre la capital i arribar a centre de la costa. Ara, les forces de estan a les portes de la històrica regió de Cirenaica, bastió de Haftar.





Per la seva banda, Haftar té el suport de França, Egipte, Emirats Àrabs Units i Rússia.





Resposta internacional

Després de l'anunci, una font del Ministeri d'Exteriors de Rússia va aplaudir la treva i va cridar a "començar el procés polític" per pacificar el país. "Sempre saludem aquest tipus de declaracions (...) Sempre proposem un armistici immediat". Moscou va demanar també que la Comissió Militar Conjunta, al costat de l'ONU, revisi l'alto el foc.





D'altra banda, el president egipci, Abdul-Fatah a l'Sisi, va celebrar també la treva i va anunciar que és "un pas important per arribar a una solució política i les aspiracions de el poble libi sobre la restauració de l'estabilitat i la pau".





Així mateix, Itàlia i Alemanya es van pronunciar positivament sobre l'alto el foc. El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va dir a Twitter que la treva "representa un pas important per al reinici d'un procés polític que afavoreixi l'estabilitat de país i el benestar de la població". I el ministre d'Exteriors alemany, Heiko Maas, va demanar seguir avançant cap a una solució. "Les declaracions (de Sarraj i Saleh) suposen una base sòlida per a un alto el foc durador", va afirmar.