Taylor Swift dóna 30.000 dòlars a una jove perquè pugui pagar-se la universitat

A la seva pàgina GoFundMe, una plataforma de micromecenatge per a recaptar diners de diferents mecenes, Vitoria Mario va demanar ajuda per poder pagar els seus estudis. La jove portuguesa, que actualment resideix al Regne Unit, explicava que és "una noia negra amb un somni". I es que Mario va ser acceptada a la universitat de Warwick per estudiar matemàtiques, però no podia permetre la matrícula.









"Les barreres socioeconòmiques de no ser elegible per a préstecs / subvencions de manteniment no es deuen únicament a no tenir l'estat de 'Llar', sinó també al fet que la meva família té baixos ingressos i no pot ajudar-me a pagar la universitat", explicava la jove a GoFundMe. Victòria, que va arribar a Regne Unit el 2016 sense parlar anglès, ha obtingut grans resultats en els seus exàmens d'accés a la universitat.





Però la seva família no té molts recursos econòmics i la portuguesa va demanar a la plataforma 40.000 lliures esterlines. Quan ja gairebé havia recaptat la meitat de diners, Taylor Swift va donar 30.600 dòlars, la quantitat que li faltava per poder pagar els seus estudis. "Vitòria, em vaig trobar amb la teva història online i estic molt inspirada per la teva impuls i dedicació per convertir els teus somnis en realitat. Vull regalar-te la resta de la quantitat que necessites. Bona sort amb tot el que fas! Amb amor, Taylor", va escriure la famosa cantant.





Després de la sorpresa, Mario va explicar que invertiria els diners en allotjament, llibres, un ordinador i despeses quotidianes com el menjar.