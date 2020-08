El PNB acusa PSOE i PP de buscar un gran pacte d'Estat

El responsable de política institucional de l'EBB del PNB, Koldo Mediavilla, adverteix que "la crisi d'Estat que s'acosta" en relació amb el rei emèrit Joan Carles I "no té parangó" i creu que, davant d'un possible "terratrèmol que afecti a la Prefectura d'Estat ", hi ha" moviments tectònics soterrats "i pressions perquè hi hagi" un acord sòlid "entre PP i PSOE.









A més, es prepara "una recomposició política d'el tauler espanyol" i, en aquesta línia apunten, en la seva opinió, els canvis interns en el seu partit als quals ha recorregut el president dels populars, Pablo Casado, "buscant, a la fi, la centralitat, els acords puntuals en l'àmbit sanitari i europeu de la 'reconstrucció' ", per tal que hi hagi una" estabilitat i bipartidisme que recobri la solvència d'Espanya ".





En un article titulat "Dinosaures" penjat al seu bloc, Mediavilla al·ludeix a el manifest signat per 75 exministres i alts càrrecs de PP, PSOE i UCD de suport a rei emèrit, després de les informacions sobre les seves suposades activitats irregulars i la seva decisió d'abandonar Espanya.





El dirigent jeltzale recorda que, entre ells, es troben el que va ser vicepresident de Govern socialista Alfonso Guerra i l'exministre d'UCD Rofolfo Martín Villa, als quals considera "dos diplodocus". Segons la seva opinió, en el document falten les signatures de "dos gerros xinesos, José María Aznar i Felipe González", expresidents de Governs de PP i de PSOE, respectivament.





Koldo Mediavilla destaca que el manifest fa un al·legat per defensar la "presumpció d'innocència" de l'anterior cap de l'Estat, que sona "a defensa corporativa" per "no perdre el prestigi col·lectiu d'una classe dirigent (ells mateixos) que van protagonitzar uns avatars històrics que els comportaments incívics del, fins fa poc, portador de la corona han tacat fins causar un desinterès social que tendeix a fer taula rasa amb tot vincle que representi aquest passat ".





El membre de l'executiva de el PNB qualifica de "pares de la pàtria" als signants de l'escrit, en el qual, "a més de la defensa de la presumpció d'innocència d'algú que ells mateixos han fet inviolable judicialment", realitzen una "crida final a la integritat política i territorial de la nació ". "El text fa olor de càmfora, a autoprotecció, a un intent desesperat per blindar l' 'statu quo' que gaudeixen els signants", assegura.





En tot cas, creu que la crisi d'Estat que s'acosta "no té parangó perquè es tracta d'una crisi larvada des de fa temps, que va pretendre ser apagada amb decisions intermèdies, com l'abdicació, però que, davant la vergonyosa trajectòria de l'Borbó, abans i després del seu regnat, no hi haurà tallafoc que suporti una sortida no rotunda si el que es pretén salvar és la monarquia ".





Segons la seva opinió, tot això "no ha fet sinó començar, i no és per donar versemblança a les revelacions de Corinna Larsen qui, davant la investigació oberta, ha començat a parlar --una altra cosa diferent serà presentar proves--, indicant que, com la reserva bancària de l'Borbó a Suïssa, 'hi haurà centenars de comptes en altres circumscripcions ".





Per al responsable institucional de l'EBB, "l o rellevant és aixecar el vel que en relació a l'Borbó i al seu dinastia té activat el poder establert -el govern, l'oposició, els mitjans de comunicació, l'Ibex 35-", i aplicar a la casa Reial i als seus membres "els mateixos criteris de transparència que la societat exigeix a qualsevol representant públic, en definitiva, fer realitat l'afirmació que la justícia és igual per a tots".





Així mateix, considera que és "un dels múltiples paradigmes pendents a l'Estat (la configuració plurinacional d'ell mateix és un altre) q ue s'ha deixat passar fins podrir".





ACORD PSOE-PP

Per Koldo Mediavilla, hi ha "moviments tectònics soterrats que busquen la possibilitat d'un acord sòlid entre els dos principals partits espanyols, socialistes i populars". "Probablement, les dues formacions negaran aquesta aproximació, ja que cadascú ha de mantenir ferma la seva posició política per a defensa de les seves respectives parròquies", ha advertit.





No obstant això, apunta que sí que hi ha "pressions constatables per fomentar una nova política de col·laboració consentida -no de suport explícit- dels conservadors a el govern de Sánchez". En aquest context, situa "els moviments interns de Casado buscant, a la fi, la centralitat, els acords puntuals en l'àmbit sanitari i europeu de la 'reconstrucció'".





"La recerca de noves interlocucions que obrin portes fins ara tancades, la caiguda final de Ciutadans i la decadència de Podem, apunten, a mig termini, a una recomposició política d'el tauler espanyol", indica.





En la seva opinió, es tracta de buscar una "estabilitat i bipartidisme que recobri la solvència d'Espanya". "Veurem els primers moviments en els passos previs als pressupostos, a la distribució dels poders en el terreny judicial o en la determinació dels fons europeus de cara a la recuperació. I és que el dinosaure segueix estant aquí", assevera.





EUSKADI

En paral·lel, subratlla que Euskadi tindrà, en breu temps, un nou Govern, i ha recordat que "s'ultimen els detalls per fer possible un executiu de coalició forta, que abordi els reptes latents que constrenyen després de la pandèmia" de l'coronavirus.





D'aquesta manera, es buscarà "l a seguretat sanitària, amb serveis públics capaços d'abordar la gravetat de la malaltia i les polítiques de suport a l'ocupació i la competitivitat que revitalitzin la malmesa economia després de la inactivitat obligada pel confinament".





El dirigent jeltzale ha reconegut que "la conjuntura no és, per a res, favorable per a l'optimisme" i ha recordat "als il·luminats que es negaven a celebrar eleccions al juliol afirmant, com Nostradamus, que al setembre s'estaria infinitament millor". "Els rebrots d'una segona onada de contagis ens remeten de nou amb la incertesa i la inseguretat. I tot això a la volta de la cantonada del que hauria de ser el començament de el curs escolar, amb milers de nens, i joves pendents de la tornada presencial a les aules ", manifesta.





Després de destacar que "ningú en el món occidental" sap com afectarà la malaltia en el nou curs acadèmic, ha al·ludit a "els que sempre han exigit la responsabilitat aliena". "Aquests demanaran que es garanteixi la seguretat dels alumnes i professors, exigència sense aportar proposta realista alguna que ajudi", afegeix.





Segons indica, "ells només saben de crítica, de denunciar un govern 'sense volant', que dirigeix el país 'criminalitzant la joventut' i als locals d'oci". "Bòfia la manca de dubtes o les veritats absolutes en què viuen aquests profetes. Llàstima que el seu regne tampoc sigui d'aquest món. Són, salvant les distàncies, els nostres dinosaures particulars. Sabem que seguiran estant aquí", remarca.





En tot cas, Mediavilla avisa que, afortunadament, "en aquest nou cicle, el seu obstruccionisme no impedirà que el nou Govern Basc governi".