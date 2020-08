Els mossos detenen dos joves per agredir una transsexual

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys i a una menor d'edat com a presumptes autors d'un delicte de tracte degradant i vexatori i un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa contra una transsexual a Salt (Girona) .













Els fets van passar fa uns dies, quan la víctima passejava pel carrer Sant Antoni i els agressors se li van acostar i van començar a increpar-amb insults transfòbics i li van escopir, segons han informat fonts de la policia catalana.





Després seguir-la mentre la insultaven, el s autors van tirar de la seva bossa per robar-li, i a el veure que no podien començar a donar-li cops de puny a la cara i pel cos, fent-la caure a terra: la víctima va demanar ajuda, de manera que alguns veïns es van acostar i els agressors van fugir.





La policia va descobrir la identitat dels joves, que van ser detinguts a Girona per una patrulla, i la investigació no es dóna per tancada ja que es podrien haver produït fets similars amb altres persones del col·lectiu LGTBI.





El detingut no té antecedents i ha estat posat en llibertat amb càrrecs pel jutjat en funcions de guàrdia de Girona, mentre que la menor ha estat citada pròximament per declarar davant la Fiscalia de Menors.