CatalunyaPress T'INFORMA

Les informacions sobre el Covid-19 continuen acaparant el protagonisme a tot el món. L'augment dels contagis en tots els països han encès els llums d'alarma. A Espanya s'estan veient xifres com no es veien des del final de l'estat d'alarma i això està obligant a les autoritats sanitàries a prendre més mesures de control, entre les quals no es descarten la de la volta al confinament a causa de l'augment de la taxa de transmissió, com passa a Catalunya . A més, la volta a l'escola preocupa i molt, i l'OMS va considerar que fins als menors de 6 anys haurien de portar mascaretes en determinades circumstàncies , com a les escoles.









D'altra banda, el Ayntamiento es Barcelona s'ha vist obligat a augmentar la dotació de el telèfon 010 davant el increment del nombre de trucades de persones que volen consultar sobre el Coviud-19. A més, una nova mostra que les mesures s'han de complir rigorosament és el fet que el televisiu cuiner Alberto Chicote s'ha vist obligat a tancar el seu restaurant per que un dels seus treballadors ha donat positiu.









En el món de la política, es manté les sospites sobre l'ús irregular per part de Podem dels fons durant la Camaña electoral d'abril de 2019 i la Fiscalia del Tribunal de Comptes vol que s'investiguin a fons . D'altra banda, les defenses d'Oriol Junqueras i Raül Romeva acusen la jutge que va ordenar que continuaran a la presó de extralimitar en les seves funcions. A més, el PNB acusa PSOE i PP d'estar negociant , en secret, un gran pacte d'estat per mantenir l'status quo actual.









En un altre ordre de coses, les tragedás a les platges de Catalunya continuen. aquesta vegada ha estat a Sitges ia Badalona, on un home d'uns 60 anys i un nen de 10 anys han mort per ofegament. A més, els Mossos han aconseguit identificar i detenr a dos joves, un d'ells menor d'edat, per insultar i agredir una transsexual a la localitat gironina de Salt.









Pel que fa a l'esport, una de freda i una de calenta. El Sevilla va ser capaç de derrotar el poderós Inter de Milà per portar-se a les seves vitrines la seva sisena Europa League . I, d'altra banda, Marc Márquez dóna per conclosa la seva temporada i no podrà revalidar el seu títol de MotoGP ja que ha recaigut en la seva lesió i estarà diversos mesos de baixa.









I aquestes han estat les notícies més importants del dia. Us esperem de tornada amb nosaltres demà.