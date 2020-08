Els últims estudis assenyalen que la immunitat enfront del coronavirus és robusta i duradora

Una de les grans incògnites sobre la Covid-19 que encara persisteix entre la comunitat científica és si els subjectes que han estat infectats pel virus i s'han recuperat es converteixen en immunes.





Fins ara, els estudis no havien estat capaços de determinar si aquest tipus de subjectes estaven immunitzats i ja no podien tornar a ser contagiats o si, per contra, sí que poden tornar a contra la malaltia.





Tot i que encara no es pot donar res per definitiu ja que els estudis més avançats en aquest camp estan en fase de revisió, un estudi elaborat per la Universitat de Washington ha descobert que aquells individus que han superat la malaltia després de presentar quadres lleus han estat capaços de desenvolupar anticossos específics per a aquest cep i que, en alguns casos, amb el pas el temps, aquests van augmentar en nombre, de manera que estan més protegits contra un contagi.





El més important en aquests casos, tal com assenyalen els autors d'aquesta investigació, és que els anticossos, en contra del que es creia fins ara, no es van desapareixent amb el pas el temps, sinó que es mantenen en la sang amb capacitat suficient per atacar el virus si tornen a detectar-ho en un cos immune.





La clau en aquests casos es troba en els limfòcits tipus T, que són els que s'han mostrat capaços de donar un resposta a virus encara que els nivells d'anticossos haguessin baixat. Els experts han detectat que aquest tipus de cèl·lules són capaces d'oferir una protecció davant el virus. I això ho demostra el fet que tot i els milions de contagiats a tot el món amb prou feines s'han donat casos de reinfectats, una dada que ve a avalar la teoria de la capacitat del cos de autoinmunitzar-se davant el virus.





SIMPLE REFREDAT

A més, els científics estan intentant confirmar que la presència de limfòcits T que protegeixen contra el virus es poden adquirir després d'haver superat un simple refredat. En aquest cas, el cos és capaç de desenvolupar aquest tipus de defensa per lluitar contra un refredat, defenses posteriorment ajuden a lluitar contra la SARS-CoV-2.





I encara que els experts asseguren que aquestes incipients teories encara han de ser comprovades fefaentment, consideren que aquest és el bon camí per a comprendre d'una millor manera com el cos és capaç de defensar-se davant els atacs de virus.