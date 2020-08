Mascaretes, test o presencialitat: cada CCAA afronta la tornada a l'escola "a la carta" mentre el Govern central segueix sense pla

El curs escolar 2020/2021 començarà entre el 4 i el 15 de setembre en funció de les comunitats autònomes, que encara debaten com articular 'la volta a l'escola' davant la pandèmia amb diferències entre cadascuna d'elles en relació a presencialitat / semipresencialitat, màscares, extraescolars o proves a docents.









Totes elles estan també a l'espera de les reunions que tindran lloc la setmana que ve. El dimarts 25 d'agost els viceconsellers d'Educació es reuniran amb el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana i el dijous 27 els faran els consellers del ram amb els ministres de Sanitat, Educació i Formació Professional, i Política Territorial. Encara queda pendent la Conferència de Presidents monogràfica sobre la 'tornada a l'escola', a la qual l'Executiu encara no ha posat data. A més, el dilluns 31 d'agost l'Organització Mundial de la Salut ha convocat els seus països membres per parlar de l'obertura de col·legis.





Mentrestant, una de les incògnites és si es podrà mantenir una presencialitat a les aules, un objectiu que seguia prioritzant aquest mateix dijous el Ministeri d'Educació i Formació Professional.





SITUACIÓ PER CC.AA.





La Comunitat de Madrid, on les classes comencen a partir del 4 de setembre, té previst presentar el seu pla dimarts que ve, però aquest divendres ha avançat que aposta per l'escenari de semipresencialitat a Secundària i Batxillerat i grups bombolla en Infantil i Primària. Aquesta comunitat s'enfronta, a més, a una vaga convocada pels sindicats docents en totes les etapes no universitàries.





A Múrcia, la tornada a les aules a partir del 7 de setembre es duran a terme també en règim semipresencial, excepte en la primera etapa d'Infantil (de 0 a 3 anys), aules obertes i Educació Especial, els alumnes tornaran de forma presencial . Es preveu a més la contractació de 800 docents i una inversió de 10 milions d'euros.





La Comunitat Valenciana, on es torna a les classes el pròxim 7 de setembre, assegura estar preparada per a la 'tornada a l'escola' amb un acord tancat amb la comunitat educativa i un full de ruta en què es contemplen "tots els escenaris", encara que s'advoca per la "major presencialitat possible" amb la mobilització de 207 milions d'euros per als centres públics i concertats per tal d'afrontar el proper curs escolar.





La Junta Andalusa, on les classes comencen el 10 de setembre, es mostra confiada en un retorn segur i presencial a les aules i presentarà nous protocols la propera setmana. A més, el president de la Junta, Juan Moreno ha recalcat que no és el mateix tornar a les aules en municipis petits on "tenen ràtios molt baixes i unes circumstàncies molt especials, que la tornada a centres de les zones urbanes".





A Castella-la Manxa, on el curs comença el 9 de setembre, s'advoca per la volta a l'escola presencial, el repartiment d'un milió de màscares, 15.000 professors sotmesos a test i rastrejadors específics.





A Castella i Lleó les classes comencen a partir del 9 de setembre i fins dimecres a la presencialitat educativa per al nou curs, fins i tot a partir de tercer d'educació secundària obligatòria (ESO), tot i que té prevista la digitalització dels centres en cas de aïllament. A més, es redueix la ràtio i s'ha contractat a 800 docents, als quals se'ls farà PCR.





Navarra, on el curs escolar comença des del 4 de setembre, preveu quatre escenaris però sempre ha tingut en l'horitzó la presencialitat i tindrà jornada continuada a partir del mes d'octubre, sense activitats extraescolars però amb servei de menjador. Serà obligatori l'ús de la màscara entre el professorat i l'alumnat a partir de 5è de Primària però no entre Infantil i 4t de Primària que es constituiran en grups estables de convivència. Comptarà amb 666 nous professionals més dels previst inicialment, amb un pressupost addicional de 47 milions.





Galícia proposarà que l'ús de la màscara sigui obligatori en tot moment a les escoles de tot Espanya per a professors i alumnes des dels 6 anys. A la comunitat, que arrenca les classes el 10 de setembre no es podrà superar la ràtio màxima de 25 alumnes per aula. Es faran tests serològics a tots els professors que presten els seus serveis en els centres públics i concertats "a partir de l'última setmana d'agost.





A Catalunya, les classes arrenquen el 14 de setembre, consideren clau la presencialitat i reserven les classes a distància quan s'imposin restriccions. També debat l'ús obligatori de màscares i les conselleries de Salut i Educació preveuen anunciar novetats la propera setmana.





A Cantàbria, on les classes comencen el 7 de setembre, s'estableix grups estables de convivència de 25 alumnes en Infantil i Primària, i primaran a l'alumnat més vulnerable en cas que sigui necessari. Les màscares seran obligatòries des de primer de Primària i recomanables en Infantil. La regió contempla dos escenaris més, fins a la docència no presencial en funció de la pandèmia.





A les Balears, on el curs començarà el 10 de setembre, es preveu tornar a fer proves serològiques al personal de risc i vulnerable a la Covid-19 del cos docent. En principi, es preveu la presencialitat per a tot l'alumnat i grups bombolla. La mascareta serà obligatòria a classe a partir de 4t de Primària si no poden mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres i hi haurà serveis complementaris i extraescolars.





A Astúries, les classes es reprendran al principi de forma presencial a partir de l'10 de setembre, tot i que se segueixen avaluant les condicions més òptimes. S'ha previst que les aules fins a 4t de Primària inclosa no tinguin més de 20-21 alumnes. Els centres hauran de preveure mesures en cas de limitació de presencialitat o tancament. També preveu fer proves a tots els docents amb caràcter previ.





A les Canàries, on aposten per la presencialitat, l'inici de les classes s'ha retardat del 9 al 15 de setembre per que cada centre pugui implementar un Pla Covid-19 i un responsable del seu compliment. S'evitaran en el possible les extraescolars però sí que hi haurà menjadors per torns.





A Aragó, on el curs comença a partir del 7 de setembre, els protocols de la 'tornada a l'escola' es donaran a conèixer la setmana que ve, tot i que en principi el curs serà 100% presencial d'Infantil a segon de Secundària ia partir d'aquí es contempla combinar ensenyament presencial amb la telemàtica. Hi haurà grups bombolla en Infantil i fins a 4t de Primària. També hi haurà serveis de transport i menjador.





Al País Basc, on les classes comencen el 7 de setembre, es preveu la creació de "grups estables" en Educació Infantil i Primària. A més, el 95,4% dels centres d'ESO han optat per fer un horari de matí. No hi haurà extraescolars en què es pernocti.





A Extremadura, on el curs arrenca el 10 de setembre, es preveu convocarà una taula sectorial en els primers dies de setembre per negociar noves instruccions que contemplin diferents escenaris. En principi, es treballa per a la màxima presencialitat, amb baixada de ràtio i grups bombolla.





A La Rioja, la tornada a l'escola arrenca el 7 de setembre i es preveu que tots els alumnes tornin a classe però també, a partir de 3r de l'ESO, es contempla un escenari alternatiu amb divisió de grups i alternança de classes presencials i online .