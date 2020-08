Els mòbils podran saber si estàs borratxo analitzant la teva manera de caminar

El teu telèfon intel·ligent pot saber quan has begut massa al detectar canvis en la teva forma de caminar, segons un nou estudi publicat a la revista 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs' liderat per Brian Suffoletto, de l'Escola de Medicina de la Universitat de Pittsburgh (Estats Units).









Per a l'estudi, Suffoletto i els seus col·legues van reclutar a 22 adults d'entre 21 i 43 anys. Els voluntaris van arribar a un laboratori i van rebre una beguda barrejada amb suficient vodka per produir una alta concentració d'alcohol en l'alè. Tenien una hora per acabar l'alcohol.





Després, cada hora durant set hores, els participants van analitzar la concentració d'alcohol en l'alè i van realitzar una tasca de caminada. Per a aquesta tasca, els investigadors van col·locar un telèfon intel·ligent a la part baixa de l'esquena de cada participant, assegurat amb un cinturó elàstic. Els participants van caminar en línia recta durant 10 passos, es van donar la volta i van retrocedir 10 passos.





Els telèfons intel·ligents van mesurar l'acceleració i els moviments mediolaterals (de banda a banda), verticals (amunt i avall) i anteroposteriors (endavant i enrere) mentre els participants caminaven. Al voltant del 90 per cent de les vegades, els investigadors van poder utilitzar canvis en la marxa per identificar quan la concentració d'alcohol en l'alè dels participants superava el 0,08 per cent, el límit legal per conduir en Estats Units.





Encara col·locar el telèfon intel·ligent a la part baixa de l'esquena no reflecteix la forma en què les persones porten els seus telèfons mòbils a la vida real, el grup de recerca planeja dur a terme investigacions més, ja que les persones porten els telèfons a les mans i en les seves butxaques.





I encara que es tracta d'una petita investigació, els investigadors assenyalen que es tracta d'un estudi de prova de concepte que "proporciona una base per a futures investigacions sobre l'ús dels telèfons intel·ligents per detectar a distància els impediments relacionats amb l'alcohol".





"En 5 anys, m'agradaria imaginar un món en què si la gent surt amb amics i beu a nivells de risc rebin un avís al primer senyal d'impediment i se'ls enviïn estratègies per ajudar-los a deixar de beure i protegir-los d'esdeveniments de alt risc com la conducció, la violència interpersonal i les trobades sexuals sense protecció ", explica Suffoletto.