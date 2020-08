Robles creu que la taula de diàleg amb Catalunya no és una prioritat

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha posat en qüestió que la taula de negociació sobre Catalunya sigui ara una prioritat perquè considera que el "urgent" és tirar endavant uns Pressupostos de "reconstrucció" davant la crisi del Covid, per la qual cosa crida a totes les forces polítiques "amb sentit d'estat", incloent al PP.









I és que Robles ha assegurat en una entrevista que "és el moment de la" gran política ", del diàleg" sense excepció "i" sentit d'estat "i dels partits que" creen a Espanya "perquè els ciutadans" no estan per jocs florals "," frases eloqüents "o" suggestives "que en el fons" no pensen en els ciutadans ".





Aquest crida es dirigeix als partits que "no facin de la desqualificació i intolerància seu lema", en clara referència a Vox que promou una moció de censura contra el Govern, i deixin de banda "la confrontació i les qüestions partidistes".





EL PP NO ES POT POSAR DE PERFIL





"Estic segura que qualsevol força política que tingui conviccions democràtiques i crea en l'interès general no pot posar-se de perfil per interessos partidistes a uns pressupostos de reconstrucció", ha asseverat. Es tracta d'un aspecte essencial ja que han d'anar dirigits sobretot a atendre les persones "més vulnerables" davant la crisi del coronavirus.





En aquest sentit, Robles ha dit que el Govern liderarà la resposta davant els efectes del Covid-19 però per a això es requereix de "suports" i una classe política que "ha d'estar a l'altura" i demostrar la seva condició de "servidors públics "sense excepció.





"Aquí no es tracta de si es pacta amb uns o altres, això tindria una posició partidista. Es tracta de sentit d'estat i aquests Pressupostos de reconstrucció exigeixen treball i esforç de tots els partits que creen a Espanya", ha insistit preguntada sobre si els pactes podrien ser possibles entre Podem, Ciutadans i fins i tot el PP.





Respecte a si ERC pot posar condicions per a aquests pressupostos com reimpulsar la taula de negociació sobre Catalunya, ha insistit en el mateix missatge que cal formacions que "creguin en l'interès general a què estan cridats" qualsevol partit que vulgui dialogar per poder " construir una Espanya millor ".





Al respecte, ha afirmat que "evidentment la" prioritat és la societat, la "salut dels ciutadans" o el "rebrot econòmic" per a tot Espanya i també per a Catalunya.





"Quan els dirigents polítics es miren a qüestions partidistes, a jocs florals, a la frase suggerent o suggestiva però que no pensa en els ciutadans, no estan comportant-se com veritables servidors públics", ha dit.





TOCA PENSAR A ESPANYA





Sobre les possibilitats d'aconseguir un consens amb el líder del PP, Pablo Casado, la ministra de Defensa ha aprofundit en la "responsabilitat" i la "obligació" de la classe política envers el seu país en aquesta conjuntura difícil on toca "pensar a Espanya "i la forma de fer-ho possible és la via del" diàleg i de el respecte "per part de qualsevol partit.





"I més si és un partit amb experiència de govern, que ha de saber estar a l'altura de les circumstàncies" ha apel·lat als populars.





Tampoc és el moment per Roures de "tirar-se en cara les coses que s'hagin pogut fer, millors o pitjors" perquè "tots han comès errors", cosa que és "bo reconèixer" però recordant també que estaven bolcats "en l'important, en salvar vides ".





En aquest sentit, ha portat a col·lació intervencions de "extremada duresa contra el govern", amb "desqualificacions", durant el debat per a la convalidació dels decrets de l'estat d'alarma quan "no era el que necessitava Espanya".





"Però no és el moment de mirar a el passat sinó de el futur, pensant en els ciutadans", ha exhortat la titular de Defensa que veu bé que es facin "crítiques" però "també l'esforç de posar en comú perquè hi hagi pressupostos".