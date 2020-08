Torra adverteix que "és impossible la independència sense una estratègia compartida"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit aquest diumenge que "és impossible la independència sense una estratègia compartida" entre les forces sobiranistes, i que és moment de ser constructius i evitar la negativitat.













"Ens volen dividits, ens volen discutits i ens volen escapçats amb els lideratges", ha afegit en clausurar la 52 Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França), en un acte presencial però retransmès telemàticament.





"De vegades ens hem entorpit i ens hem encallat amb temes absolutament menors", per la qual cosa ha reclamat fer autocrítica entre les forces independentistes i demanar disculpes a la ciutadania.





Ha destacat la importància de la gent per aconseguir la independència: "Quan aquest poble s'ha fixat un objectiu guanyador, la gent ho ha fet guanyador. Després estan els polítics i les entitats, però al capdavant està la gent".





"Aquest país serà, en definitiva, el que vulgui la gent que sigui", i està convençut que la ciutadania també farà que els partits independentistes recuperin la confiança i reconstrueixin ponts.





PARLAMENT, "SEU DE LA SOBIRANIA"





Torra ha dit que és el moment de desobeir: "Ens toca desobeir. Ens toca desobeir lleis injustes i ens toca obeir la nostra pròpia sobirania".





"Si el Parlament de Catalunya és la seu de la sobirania nacional, és la seu de la sobirania nacional. Si no, no ho és. Són coses molt essencials", i ha opinat que la independència s'aconseguirà exercint aquesta sobirania.





"SI NO ENS CONFRONTEM, NO GUANYAREM"





Ha explicat que és necessari arriscar-se per guanyar: "Si no fem res, no avançarem. Si no ens arrisquem, no avançarem. Si no ens confrontem, no avançarem. I volen tot el contrari: volen que ens autocensurem, volen que ens acovardim".





"Qualsevol batalla és una batalla a la qual hem d'anar per posar en qüestió un Estat que justament té el punt feble en el respecte als drets fonamentals dels ciutadans", començant pel dret a l'autodeterminació, ha dit.





LA INDEPENDÈNCIA, "MÉS URGENT" QUE MAI





Torra ha valorat que la independència és més urgent i necessària que mai pel coronavirus: "Estem fent front a la pitjor epidèmia en segles a Catalunya i als Països Catalans sense els recursos que generem i sense la sobirania que tant ens convé".





"Són temps difícils, són temps d'epidèmia. La gestió ens obliga a dedicar-li un esforç immens", però ha reclamat continuar la lluita per la independència.