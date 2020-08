Un altre jutjat tomba la prohibició de fumar sense distància

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Ciutat Real, en funcions de guàrdia, ha dictat un acte aquest diumenge en el qual, a l'igual que va fer aquest dissabte amb Alcàsser de Sant Joan, tampoc ratifica mesures proposades pel delegat provincial de Sanitat per aquest municipi com l'obligació d'usar mascaretes a qualsevol espai, incloent espais tancats privats i domicilis i sense distingir edat, i la prohibició de fumar en terrasses, independentment de la distància, per considerar que no reuneixen els requisits mínims de proporcionalitat i vulneren de manera absoluta drets fonamentals sense la deguda justificació i motivació.









Segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa (TSJCM), tampoc es ratifiquen les mesures de no permetre les sortides de residents de centres sociosanitaris excepte raons de força major, la suspensió d'activitats col·lectives d'oci o el tancament cautelar de parcs i jardins.





En canvi, la resta de mesures resoltes per la Delegació Provincial de Sanitat a Ciudad Real sí que s'han ratificat judicialment per un termini inicial de 14 dies i a costa de l'evolució de la situació epidemiològica a la localitat.





L'acte de ratificació de mesures sociosanitàries ha estat notificat al ministeri fiscal, a la Conselleria de Sanitat, a l'Ajuntament de Camp de Criptana, a la Comandància provincial de la Guàrdia Civil a Ciutat Real, a el Lloc de la Guàrdia Civil de Camp de Criptana, a la Subdelegacion de Govern en Ciutat Real i a el Gabinet Jurídic de la Junta.