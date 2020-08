Dissolen un 'botellón' d'uns 50 joves a Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra (Tarragona) i els Mossos d'Esquadra han dissolt aquest diumenge de matinada una concentració d'uns 50 joves que feien un 'botelló' a la platja Muntanyans i que han sortit corrent en ser sorpresos pels agents.









Dues patrulles de la Policia Local i una dotació d'Arro dels Mossos s'han dirigit el lloc, moment en què els joves se n'han anat "per la mateixa platja i per l'espai natural, deixant el lloc en un estat de brutícia lamentable", informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.





La policia ha pogut identificar i denunciar dos dels joves i el Consistori ha condemnat aquest tipus de trobades, no només per la prohibició de fer 'botelló', sinó per "la insolidaritat i falta de responsabilitat que comporta respecte a la majoria de la ciutadania, que està fent un gran esforç per evitar la propagació d'aquesta greu malaltia" del coronavirus.





L'Ajuntament ha afegit que, també durant la nit, la Policia Local ha rebut trucades per queixes de sorolls de joves a la zona de la platja de la Paella encara que, en arribar, els agents no han trobat cap concentració.





A més, el cos policial ha rebut queixes en relació amb bars situats en diferents punts del municipi, que han acabat amb l'aixecament d'un acta per incompliment d'horari màxim d'obertura permès.





En aquesta situació, en què també s'han detectat desperfectes en els panys d'alguns lavabos públics del passeig marítim, l'Ajuntament lamenta que sigui "impossible" que els agents arribin a tot i fa una crida a la responsabilitat, especialment per part de joves.