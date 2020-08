Moscou denuncia que hi ha "forces externes" que volen provocar "un bany de sang" a Bielorússia

El ministre d'Afers Estrangers rus, Serguei Lavrov, ha advertit aquest diumenge que la

oposició bielorussa està seguint "el guió veneçolà" o ucraïnès per intentar enderrocar el president Alexander Lukaixenko.













"Els opositors proposen negociar amb les autoritats actuals només les condicions de la sortida de el president de Bielorússia (...). És similar al que passa a Veneçuela, quan un president legítim és declarat pària", ha armat Lavrov durant un fòrum juvenil a la ciutat de Solnechnogorsk, prop de Moscou.





A més, Lavrov ha advertit que hi ha "forces externes" que intenten provocar un "bany de sang". "N'hi ha que volen que la situació que es produeix a Bielorússia derivi en violència, busquen provocar un vessament de sang i que es repeteixi l'escenari ucraïnès", ha afegit, segons recull l'agència de notícies russa Sputnik.





Segons l'escrutini oficial de les eleccions presidencials de el 9 d'agost, Lukaixenko va obtenir el 80,1 per cent dels vots, seguit de Svetlana Tijanovskaya amb el 10,12 per cent dels suports. Els altres tres candidats van reunir junts poc més de el 4 per cent.





L'oposició bielorussa exigeix una repetició dels comicis, opció que Lukaixenko ha

descartat de forma contundent. A més, l'oposició denuncia frau i bona part de la comunitat internacional no reconeix el resultat.





Els bielorussos han vingut mantenint des de llavors multitudinàries manifestacions contra el veterà mandatari, al poder des de 1994, que s'han saldat fins ara amb al menys dos morts, centenars de ferits i milers de detinguts, la majoria dels quals ja han estat alliberats .