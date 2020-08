Fins a 40 persones són sospitoses de tenir el virus del Nil a Sevilla

Un total de 40 persones, una més en 24 hores, són casos sospitosos de tenir el virus de la Febre del , provocada per la picada d'un mosquit, principalment en l'àrea de Coria del Río i la Puebla del Río (Sevilla), que ja ha provocat la mort de dues persones.













La Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia ha informat aquest diumenge que el nombre de mostres positives de la febre del Nil és de 28, dos més que el dissabte, i que el nombre de casos confirmats és de sis.





La diferència entre el nombre de mostres positives i de casos confirmats es deu al fet que davant d'un pacient amb el criteri clínic (símptomes compatibles de meningoencefalitis) i el criteri epidemiològic (zona de risc i el diagnòstic de laboratori com a probable), es pot dir que es tracta d'aquesta malaltia --mostres positivas-- tot i que és la detecció de virus o el seu ADN en una mostra en sang, orina o líquid cefaloraquidi el que ho confirma a el cent per cent i fa que passi a denominar-se "cas confirmat".





A més, 23 persones estan hospitalitzades per aquesta causa, de les quals vuit es troben en una Unitat de Cures Intensives (UCI). Divendres va morir una dona de 85 anys que estava ingressada a l'Hospital Universitari Verge del Rocío i dijous va morir un ancià de 77 anys, veí de la Pobla.





Per la seva banda, l'Ajuntament dels Palacios i Villafranca ha informat que un dels seus veïns es troba hospitalitzat per aquesta causa, sent aquesta la primera persona amb el virus que resideix fora de Còria i la Puebla del Río.