El Tribunal de Comptes ha advertit a l'Estat que hi ha un problema estructural en el sistema de pensions

En l'últim informe de l'Tribunal de Comptes sobre el sistema de la Seguretat Social s'afirma que existeix un problema estructural de sostenibilitat financera en el sistema i va alertar que, "de no portar-se a efecte una reforma urgent, la viabilitat de les pensions estaria en seriós perill ". Per això, la Comissió de l'Pacte de Toledo , que reiniciarà la seva activitat presencial al setembre per garantir la seva viabilitat.













Ara mateix hi ha tres punts sobre els quals hi ha consens: la revaloració de les pensions en funció de l'IPC, salvaguardar la sostenibilitat de les pensions i reordenar el finançament de la Seguretat Social per aturar el dèficit estructural de sistema.





Els assumptes més controvertits se centren en quines són les millors mesures per posar fi a el dèficit de sistema; l'augment de l'edat de jubilació; l'extensió de el període de càlcul de les pensions per a trobar la base reguladora; l'augment de la penalització de la jubilació anticipada o l'eliminació de les deduccions als plans de pensions.





Els portaveus han de decidir també si les pensions no contributives han de seguir integrades en el finançament de la Seguretat Social o no i s'haurà de negociar el factor de sostenibilitat.





Mentre els partits d'esquerres i de dretes mantenen postures enfrontades i atrinxerades. Medianteel factor de sostenibilitat, s'establiria la quantia de la pensió dels nous jubilats.









