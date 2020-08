Els antiavalots dels Mossos no tornaran a fer servir el recinte de tir de l'exèrcit de Sant Climent Sescebes

Agents d'algunes unitats dels Mossos portaven anys practicant tir en l'Aquarterament 'General Álvarez de Castro', a Sant Climent Sescebes a Girona.





Comandaments de la Regió Policial dels Mossos de Girona van confirmar fa unes setmanes als representants sindicals que les pràctiques de tir s'han acabat a la caserna de Sant Climent Sescebes segons el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME). Els exercicis per entrenar amb armes passaran a fer-se 70 quilòmetres a sud perquè els comandaments dels Mossos han substituït el camp de tir de la caserna de l'Exèrcit per un camp de tir privat, al municipi de Campllong que acull el Club Esportiu Les Gavarres: 1 club de tir amb instal·lacions per practicar tir esportiu, realitzar recorreguts de tir ...









Sembla ser que en el canvi d'ubicació ha pesat, d'una banda que el desplaçament que és menor i que a Sant Climent Sescebes era freqüent que bufés un vent fort que obligava a suspendre les pràctiques de tir. I a la ubicació de camp, en cas d'accident l'entrada d'ambulàncies era més complexa.





Durant anys els Mossos han vingut fent exercicis de tir a les instal·lacions militars de Sant Climent Sescebes sense polèmiques. Així passava fins que va arribar la tardor de 2017 i el referèndum il·legal de l'1 d'octubre, que va tensionar les relacions dels Mossos amb institucions i cossos de l'Estat.





A l'octubre de 2017 els responsables de la caserna van informar els Mossos que els seus agents no podrien acudir aquest mes a realitzar pràctiques en la seva zona de tir però es van recuperar mesos després.





Segons expliquen des del Sindicat de Mossos d'Esquadra, els comandaments van explicar que s'estava condicionant aquest camp de tir per poder començar aviat a exercitar-se en ell. El calendari previst de pràctiques amb armes curtes i llargues es durà a efecte en el camp de tir de Campllong en horaris de matí, i dos dies a la tarda cada setmana.





En aquestes instal·lacions hi haurà quatre formadors i un caporal dels Mossos per dirigir les pràctiques de tir. Aquest camp compta amb galeries i zones de tir, tir dinàmic i tir de precisió, que permeten practicar tant amb l'arma curta -la majoria de mossos tenen la pistola Walther P99- com amb arma llarga, com és el subfusell HK UMP setembre.