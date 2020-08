La Generalitat prohibeix les reunions de més de 10 persones a tot Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest dilluns per parlar de les noves mesures que s'aplicaran a Catalunya i per donar les primeres pistes sobre l'obertura de les escoles, prevista per al proper 15 de setembre.













Des de l'inici, Torra ha explicat que les mesures del juliol van funcionar i que ara cal tornar a fer un esforç perquè la situació actual es freni i els contagis a Catalunya disminueixin. "Aquell esforç va servir perquè vam frenar el creixement. Avui tenim la RT a l'1,12. El rati de reproducció està a 180 vs el 203 de juliol".





Acte seguit, ha explicat que "cap edat no s'escapa d'aquest virus i hem d'estar tots molt i molt alerta amb tots els nostres comportaments socials"."Ja no estem en una situació d'estabilització sinó que creixem de manera persistent". Torra ha assegurat que la societat no es pot permetre aquest creixement i que cal enviar un nou toc d'atenció als ciutadans catalans.





"Hem de tornar a demanar un nou esforç. Ho hem de posar tot en aquestes tres setmanes que vénen perquè sí o sí aquest país s'ha de posar a treballar i sí o sí han d'obrir les escoles". Torra ha demanat un compromís als ciutadans perquè redueixin la interacció social. Ha recordat que, si bé som davant un problema econòmic gravíssim, també cal recordar que hi ha un greu problema educatiu i que és totalment necessari que els nens, que són el futur, puguin anar a l'escola.





El president ha titllat aquestes tres setmanes de "repte crucial" i ha demanat "cap distracció" ja que són "un compte enrere".





Les noves mesures

Per tal de doblegar la corva actual de contagis, Torra ha anunciat la prohibició a tot Catalunya de les reunions socials de més de 10 persones, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.





A més, ha recordat que es manté la distància de seguretat, el tancament de l'oci nocturn i les restriccions horàries de restauració i la prohibicó de consum d'alcohol i tabac en espais públics.





El president de la Generalitat ha dit que les mesures "no serviran per res si no som conscients que cal abaixar el ritme", i ha demanat que les reunions es facin únicament amb un petit nucli, amb les persones de convivència i contacte directe. "Intentem evitar totes aquelles interaccions que no siguin dins d'aquest àmbit i evitem els moviments innecessaris".





Pel que fa la política de test que es va activar fa unes setmanes, Torra s'ha mostrat satisfet amb els resultats dels cribatges massius i ha assenyalat que, segons Argimon, el 87% dels usuaris que s'han fet el test i han sortit negatius s'han aïllat, si bé no ha volgut oblidar el 13% de les persones que no estan complint amb la seva obligació com a ciutadans.





A més a més, ha explicat que ja s'ha començat un pla de reforç sanitari que esperen poder presentar la setmana vinent.





Pla de salut i educació

Quim Torra ha anunciat un consell extraordinari convocat per demà per concretar el pla d'obertura de les escoles aprovat pel Procicat durant l'estiu. "Som conscients que el tema ha provocat inquietud a la societat, i per això aquest pla serà discutit pel consell executiu i presentat en roda de premsa".





Tot i que el pla serà presentat demà, Torra ha volgut donar les primeres pautes que es duran a terme a l'escola: sobre les ràtios, a primària totes les classes seran de menys de 20 alumnes. I en secundària i batxillerat els grups seran més reduïts i es prendran totes les mesures per fer possible la ràtio més baixa.





Del 15 de setembre al 15 de novembre es faran mig milió de test a les escoles i instituts de Catalunya. D'altra banda, les mascaretes seran obligatòries per als majors de 12 anys.





A més, Torra ha recordat que tant els consellers com ell mateix es reuniran tantes vegades com calgui amb els pares. "Vull traslladar la confiança a la comunitat educativa, però ens falta una pota". Per com s'estan dissenyant les mesures, podem oferir molta confiança, però ha reconegut que falta que els pares puguin saber exactament què passarà si el seu fill es contagia de coronavirus. Per a això han demanat a l'estat espanyol que asseguri ja l'existència del subsidi de conciliació dels pares si el fill es contagia.





Comença avui la operació setembre: 3 setmanes decisives per aplanar la corva. Demana el compromís permanent de solidaritat de tota la població i mesures concretes de les ciutats dels vallesos. Campanya de cribatges massius on calgui. Demà s'aprovarà el pla de mesures concretes per a l'obertura de les escoles.





Per la seva banda, Vergés ha volgut remarcar que "hem de ser conscients que cal reduir les interaccions socials", ja que els professionals sanitaris "ho estan donant tot".