Europa pacta amb Moderna la compra de 80 milions d'unitats de la seva vacuna contra el COVID-19

L'empresa biotecnològica Moderna ha anunciat la finalització de les converses amb la Comissió Europea per subministrar 80 milions de dosis de la seva vacuna candidata contra el COVID-19, coneguda com ARNm-1273, com a part de l'objectiu d'assegurar l'accés d'hora a vacunes segures i eficaços contra el COVID-19 per a Europa.









El possible acord de compra amb la Comissió Europea preveu una opció perquè els estats membres adquireixin 80 milions de dosis addicionals fins a un total de 160 milions.





L'estudi de fase 3 d'ARNm-1273, que va començar el 27 de juliol i compta amb 30.000 participants, està en vies de completar-se al setembre. Moderna ha incrementat la seva fabricació mundial amb l'objectiu de subministrar aproximadament 500 milions de dosis a l'any amb la possibilitat d'arribar 1.000 milions, a partir de 2021.





A Europa, la companyia està treballant amb els seus socis estratègics de fabricació, la suïssa Lonza i l'espanyola ROVI, per a la fabricació i el subministrament fora dels Estats Units. Es tracta d'una cadena de subministrament dedicada completament a donar suport a Europa i als països que, a part d'Estats Units, compta amb acords de compra amb Moderna.





"Valorem la col·laboració de la Comissió Europea perquè els europeus tinguin accés a una vacuna segura i eficaç, i estem orgullosos que la UE hagi reconegut el potencial de la nostra tecnologia de vacunes d'ARNm. Tant els socis, inversors i ciutadans europeus han format part de Moderna i han tingut un paper important en el progrés de la companyia.





Estem ampliant la nostra capacitat de fabricació internacional fora dels Estats Units amb els nostres socis estratègics, Lonza a Suïssa i Rovi a Espanya, per estar en condicions de fer front a aquesta emergència sanitària mundial amb una vacuna que estarà àmpliament disponible una vegada que s'aprovi la seva ús ", ha comentat el seu director general, Stéphane Bancel.





En els últims nou anys, Moderna ha invertit en la creació i desenvolupament d'una nova plataforma per dissenyar i fabricar una nova classe de vacunes basades en ARNm. Les inversions en aquesta plataforma patentada han permès a Moderna crear, fabricar i desenvolupar clínicament de manera àgil l'ARNm-1273 per abordar l'actual pandèmia de COVID-19.