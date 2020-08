Detingut un home de 53 anys per colpejar a la seva parella i arrossegar-la pel carrer tirant-li dels cabells a Palma

Agents de la Policia Nacional han detingut aquesta matinada un home de 53 anys per colpejar a la seva parella i arrossegar-la diversos metres pel carrer tirant-li dels cabells a Pere Garau (Palma).









Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia a Balears en una nota de premsa, a l'home se li imputa un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.





L'avís, que s'ha produït a les 03.30 hores d'aquest dilluns, alertava d'una baralla a la via pública a Pere Garau. Un cop al lloc, els policies van observar a una dona i a un home, separats, i es van entrevistar amb tots dos i amb diversos testimonis.





Segons la policia, la parella havia estat prenent copes en un bar, on es va iniciar una discussió. Al sortir, presumptament l'home es va posar molt agressiu, colpejant la víctima a la cara, així com agafant del coll, per posteriorment tirar-li dels cabells i arrossegar-la diversos metres.





La dona va manifestar als agents que no era la primera vegada que la maltractava, i fins i tot l'havia amenaçat de matar-la amb un matxet que tenia a l'interior del cotxe. La Policia va trobar l'arma a l'interior del seu vehicle.