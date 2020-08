Les commocions cerebrals poden causar problemes de son a llarg termini, segons un estudi

Un nou estudi de la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia ha mostrat que les persones que han tingut commocions cerebrals de vegades desenvolupen efectes posteriors a llarg termini, incloent alteracions de la son.









Cada any, milers de persones acaben en Urgències oa l'hospital amb lesions menors al cap, sovint diagnosticades com commocions cerebrals. Les commocions cerebrals solen ser el resultat de caigudes, violència, accidents de bicicleta o lesions esportives. En els primers dies després d'una commoció cerebral greu, és comú experimentar mals de cap, nàusees, marejos, fatiga, una major necessitat de dormir o dificultat per dormir.





"La majoria de les persones es recuperen completament dels seus problemes després d'un curt temps, però alguns individus pateixen problemes a llarg termini que afecten la seva qualitat de vida, treball i escola", explica Simen Berg Saksvik, un dels líders de la investigació, que s'ha publicat a la revista 'Journal of Neurotrauma'.





En aquest estudi van participar 378 pacients que van patir commocions cerebrals sostingudes i van ser tractats en un dels dos departaments d'Urgències de la ciutat noruega de Trondheim. Se'ls va donar seguiment durant un any després de la seva lesió. Els pacients amb commocions cerebrals van ser comparats amb dos grups de control: pacients que tenien altres tipus de lesions que no involucraven el cap, i participants voluntaris sense cap lesió.





"Trobem que problemes com una major necessitat de son, mala qualitat de la son, somnolència diürna i fatiga ocorrien amb molta més freqüència i duraven més temps després de les commocions cerebrals que després d'altres tipus de lesions", detalla Saksvik.





En aquest estudi, 136 participants van experimentar un problema de son o de dia dues setmanes després de la lesió. D'aquests, 72 pacients, o el 53 per cent, tenien problemes que duraven tres mesos o més. A nivell internacional, l'estudi és únic pel que fa a la seva grandària i grau de seguiment proper dels pacients.





L'estudi proporciona nous coneixements que també són clínicament rellevants per a un gran grup de pacients. És important comprendre en què es diferencien els pacients que pateixen símptomes després d'una commoció cerebral dels que es recuperen per si mateixos.





"Els problemes de son solen estar associats a problemes com la mala memòria, les dificultats de concentració, la depressió i l'ansietat. Tractar els problemes de son el més aviat possible després d'una commoció cerebral pot ajudar a retardar o prevenir el desenvolupament d'aquests problemes ", argumenta Saksvik.





Les troballes també indiquen que els factors que afecten directament a la salut del nostre cervell juguen un paper en el desenvolupament dels problemes de son i que els símptomes continuen durant molt de temps. En futures investigacions, els investigadors aprofundiran en els mecanismes subjacents que poden explicar aquestes associacions entre el somni i la salut cerebral.