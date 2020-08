Breu història del negacionisme: de la inquisició als antimascarilles

Miguel Bosé, Donald Trump, Jair Bolsonaro, i molts altres personatges públics han estat perfectes altaveus per augmentar la visibilitat d'unes tesis que naveguen en direcció contrària a la ciència.





Els moviments negacionistes han tornat a sorgir aquests dies amb força ajudats pel coronavirus i la necessitat de mesures sanitàries com l'ús de mascaretes, però en realitat és un corrent que porta segles estant present en les societats i, tal com han explicat filòsofs i economistes, la seva atribució a determinats grups és "relatiu" en funció de la pensada predominant en l'època.













"Mirant enrere, el de el negacionisme és força relatiu. Des del nostre actual punt de vista, els que van oposar resistència a les tesis de Harvey sobre la circulació de la sang eren negacionistes, com ho era el cardenal Belarmino pel que fa a les tesis de Giordano Bruno i Galileu ", ha assenyalat el filòsof José Luis Pardo, autor de l'assaig 'Estudis de el malestar', premi Anagrama.





No obstant això, Pardo ha recordat com a la fi de el segle XVI i al segle XVII es considerava "exactament el contrari" --és a dir, negacionistes-- tant les tesis de Harvey com les de Bruno i Galileu sobre el moviment de la Terra, estant en aquells dies la Santa Seu a la veritat.





"En el curs d'aquesta pandèmia, jo he llegit que la culpa de tot el que ens passa la té una cosa anomenada el capitalisme i que les polítiques de confinament són una estratègia perquè el biopoder reaccionari tanqui als seus súbdits i els impedeixi reunir-se en llocs públics i fer la revolució ", ha ironitzat el filòsof, qui posa aquests arguments a l'altura dels de fa quatre segles.





Els negacionistes van tombar GALILEU





Tot i això, ha alertat de la possibilitat que aquestes teories, per desgavellades que puguin semblar, puguin acabar imposant-se en la societat i veure com una cosa perfectament normal. "No oblidem que Belarmino es va sortir amb la seva ia Galileu i Bruno no els va anar massa bé en el seu temps", ha afegit Pardo. Sens dubte, els majors negaconistas de l'Edat Mitjana van ser part de la inglesia catòlica, i van aconseguir mantenir el poder, sense que ningú ho discutís, durant molts segles.





Els catòlics, a través de la Inquisició, van silenciar a Galileu, però a altres els va tocar viure una destinació molt més cruel: Giordano Bruno, al segle XVI, va arribar a la conclusió que el Sol només era un estel, i que per tant era probable que haguessin molts més planetes amb vida. Els seus estudis no van ser massa ben rebuts entre les files de la Inquisició, i va ser condemnat a morir a la foguera.





El filòsof creu que, en el fons, la situació actual no és molt diferent que la d'abans: "El mateix passa amb els partidaris de l'Brexit, els simpatitzants de Donald Trump i els populistes sorgits a la calor de la crisi de 2008, i avui el Brexit és un fet, Donald Trump és el President dels Estats Units i els populistes estan en molts parlaments i en molts governs europeus, el nostre entre ells ", ha lamentat.









LES 'CRÍTIQUES' A LA CIÈNCIA





Daniel Innerarity, primer filòsof espanyol a publicar un llibre sobre el coronavirus, 'Pandemocracia' (Galàxia Gutenberg), coincideix a assenyalar que tota la Història de la ciència ha estat "acompanyada de crítiques i desconfiança cap a ella i les seves opinions dominants". "De fet, ella mateixa s'estén i viu de la dessacralització de les opinions i l'esperit crític", ha apuntat.





No obstant això, matisant que dins d'aquestes dissidències n'hi ha que són "realment extravagants, el que no tindria massa importància si entre elles no hagués algunes que, per la popularitat de qui les subscriuen o per la seva capacitat de difusió en les xarxes socials tenen una enorme influència en conductes que posen en perill la salut pública ".





Per a l'economista Janus García, autor de 'La gran manipulació (L'esfera dels llibres), "sempre hi ha un petit grup de persones que tracta de buscar respostes ocultes a alguna cosa que té una resposta òbvia", si bé entenc que els casos de els moviments antimascarilles a dia d'avui són una "anècdota" i es tendeix a "traslladar la realitat virtual a la realitat del carrer".





"Si aquest virus, com va passar amb el MERS o la SARS, només hagués afectat el sud-est asiàtic o Orient Mitjà, ningú estaria parlant d'això. El problema és que ens ha afectat a tots i tot i que el procés ha estat el mateix, l'única que ha canviat és el nombre de gent a la qual li ha trastocat la vida i, per tant, més probable que sorgeixin aquest tipus de 'negacionistes'. Hem de recalcar que són molt pocs, sorollosos sí, però pocs ", ha destacat.





ELS NEGACIONISTES A ESPANYA





No obstant això, queda pendent la qüestió de com a Espanya, un dels països més castigats per la pandèmia, es celebri una manifestació que s'ajunti a milers de persones precisament per rebutjar tot el que té a veure amb aquest virus. Per Pardo, la resposta és que és "per la mateixa causa que en aquest mateix país s'hagin celebrat moltes altres manifestacions, entre elles les que defensen la independència de Catalunya (que és un objectiu tan quimèric com el que defensaven els manifestants de Colom) ".





"No em preocupa molt aquesta manifestació, perquè veig que per fortuna la immensa majoria de l'opinió està segura que es tracta d'una causa demencial. El que em preocupa és que no hi hagi la mateixa majoria sensata per al cas d'altres manifestacions com la que acabo d'esmentar (i similars). i em preocupa perquè les guerres més cruentes lliurades per la humanitat són baralles que persegueixen objectes il·lusoris ", ha alertat.









Per Innenarity, aquest moviment a Espanya pot ser degut a molts factors i el contextualitza juntament amb les manifestacions similars que hi ha hagut en altres països. "És gent que reivindica una idea de l'exercici de la pròpia llibertat com si no tingués res a veure amb la dels altres. Solen ser persones que tenen una menor vulnerabilitat, per edat o condicions econòmiques i que apel·len a la llibertat, però realment és un exercici de poder ", ha afirmat.





Mentre, García apunta a la desinformació que ha rebut la ciutadania com un dels motius per al sorgiment d'aquests corrents. "Quan has estat ocultant la realitat durant mesos i has convertit la tragèdia en festa i celebració, és normal que un grup reduït de persones creguin que això no és tan greu. El problema aquí és que s'ha volgut tapar la realitat i, evidentment, això dóna lloc a multitud de teories de la conspiració ", ha conclòs.





"SÓN UNA EVIDENT AMENAÇA SOCIAL"





Quatre societats metge-científiques han advertit que les pseudociències i els moviments negacionistes enfront del COVID-19 representen "una evident amenaça social", ja que "encoratgen de manera irresponsable a la desobediència civil respecte a el seguiment de mesures contrastadament eficaços per lluitar contra la pandèmia , com són l'ús correcte de màscares, la higiene de mans o el mantenir una adequada distància social ".





En concret, el comunicat està signat per les societats espanyoles de Medicina Interna (SEMI), Medicina de Família i Comunitària (semFYC), Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN) i Metges Generals i de Família (SEMG).





Aquestes organitzacions reivindiquen que el coneixement mèdic basat en l'evidència científica "és l'única via per fer-hi front amb garanties". "De la mateixa manera, és vital fer front a la desinformació i als rumors sobre COVID-19, particularment a través d'internet i les xarxes socials, ja que suposen un risc cert per a la salut poblacional i poden complicar el complex escenari sanitari que vivim a Espanya , amb un constant repunt de nous contagis que fan témer l'arribada d'una segona onada epidèmica ", alerten.





"Com societats metge-científiques, fem una crida a la responsabilitat col·lectiva per no donar difusió ni atorgar veracitat o credibilitat a teories acientífiques, conspiratòries i obscurantistes, que ens retrotreuen a èpoques pretèrites feliçment superades", conclouen.