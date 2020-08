Catalunya decreta mesures restrictives en tres municipis del Vallès Oriental

El Govern català ha adoptat mesures restrictives per als propers 15 dies en tres municipis de la comarca del Vallès Oriental - Canovelles, Granollers i les Franqueses de Vallès - de contenció de l'activitat laboral i social i en matèria de salut pública per "frenar la transmissió "del coronavirus.









Així es desprèn de la resolució de la Conselleria de Salut de la Generalitat que ha publicat aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).





En concret, s'han prohibit les reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat i s'ha limitat l'aforament d'actes religiosos al 50%, així com en bars i restaurants, que també és del 50% tant a l'interior com a les terrasses.





Les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives -com cinemes, teatres i piscines, entre d'altres- estan subjectes als respectius plans sectorials aprovats en el marc de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) i estan limitades a el 50% de aforament. Seguiran obertes les biblioteques i els museus, així com els casals d'estiu i els campaments, que també hauran de seguir els plans sectorials del Procicat.





L'Executiu català recomana a la ciutadania dels tres municipis sortir sol per treballar; anar a centres de salut; tenir cura de persones grans, nens, discapacitats i dependents; per comprar productes bàsics; per comprar en establiments amb cita prèvia; acudir a entitats financeres, realitzar accions judicials o notarials, exàmens i mudances; realitzar activitats culturals, esportives i d'oci amb el nucli de convivència habitual; anar a horts familiars d'autoconsum; i per causes de força major.