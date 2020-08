La Generalitat permetrà la Diada de l'any 2020 mentre prohibeix les reunions de més de 10 persones a tot Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, va comparèixer aquest dilluns per explicar les noves restriccions imposades pel Govern català per fer front a l'coronavirus a la regió. En aquesta operació setembre, es prohibeixen les reunions de més de 10 persones.













Torra va explicar que les protestes i mobilitzacions socials s'han d'adaptar a la situació actual. "El dret legítim de manifestació xoca amb la reducció de la interacció social. Per aquesta raó, una manifestació no seria possible", ha conclòs. No obstant això, poc després, Presidència de la Generalitat va emetre un comunicat a manera de "aclariment" en què es desvinculaven les manifestacions de les limitacions en reunions socials i es desdeia les afirmacions del propi president. "No afecta el dret de manifestació sempre que s'exerceixi respectant les mesures de distanciament, mascareta i higiene de mans".





El Govern sembla així intentar salvar la manifestació de l'11-S que tindria lloc en menys de tres setmanes i que ha funcionat en les darreres edicions com una exhibició de força del secessionisme.