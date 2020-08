Com és 'la tornada l'escola' en alguns països europeus?

Les comunitats autònomes porten tot l'estiu pensant la millor manera d'organitzar la tornada a l'escola. Tot i així, i malgrat la reunió de dimarts amb les comunitats, el Govern encara no ha proposat un pla detallat. Els contagis no deixen d'augmentar, i si bé el president ja va assegurar dimarts que "el curs escolar s'ha d'iniciar amb normalitat", els responsables d'escoles i governs autonòmics necessiten concretar un pla que els permeti reobrir els centres escolars amb les majors garanties de seguretat possible.









Després de la presa de contacte de dimarts, dijous que ve tindrà lloc la conferència conjunta de Sanitat i Educació amb els disset Executius regionals. I finalment, dimarts Sánchez va anunciar que la Conferència de Presidents per establir les pautes de 'la tornada a l'escola' serà la primera setmana de setembre. El mandatari creu que és el "més raonable" ja que de moment tant Sanitat com Educació estan mantenint els contactes amb les CCAA.





De moment, les comunitats autònomes estan traçant els seus propis fulls de ruta. Catalunya, per exemple, ja va informar dilluns que la mascareta serà obligatòria per als majors de 12 anys i que es faran mig milió de PCR.





D'altra banda, la Comunitat de Madrid ha avançat que apostaran per la semipresencialitat a Secundària i Batxillerat i per grups bombolla a Infantil i Primària.





Europa com a exemple

En alguns països europeus les escoles ja han reobert les seves portes. Cada país ha pres unes mesures concretes i en alguns sembla que estan funcionant i que no hi ha rebrots després de 'la tornada a l'escola'.





L'abril passat Dinamarca va ser el primer país europeu a reobrir les escoles, i ho va fer amb un model que va ser un èxit. En aquell moment el país nòrdic va apostar per classes a l'exterior i en grups molt reduïts d'entre 10 i 12 alumnes. Els grups bombolla no podien tenir contacte entre si i sempre tenien assignat el mateix professor. Ara Dinamarca reobrirà les escoles de nou amb la mateixa estratègia, tot i que relaxant una mica les mesures. El nou pla segueix respectant les distàncies entre grups bombolla perquè els nens no es barregin i a més, des de les escoles es fa especial èmfasi en la higiene de les mans.





Noruega també va reobrir les seves escoles abans de l'estiu i ara intentarà seguir un pla semblant. A diferència de Dinamarca, a les seves aules no hi haurà un nombre màxim de nens i no restringiran els contactes. Un altre dels països nòrdics, Finlàndia, aposta per l'assistència presencial i mascaretes opcionals en classes de grups molt reduïts. Pel que fa Suècia, té previst reobrir amb horaris molt estipulats perquè els alumnes no es barregin i perquè no hi hagi aglomeracions.

A Alemanya el curs escolar va començar a principis d'agost de manera progressiva. El país, que igual que Espanya no unifica criteris a tot el territori, ha optat per la presencialitat de les classes. El fet que cada territori gestioni els plans per al retorn a les escoles ha deixat imatges heterogènies. Per exemple, a Renània de Nord-Westfàlia la mascareta és obligatòria, ja que allà hi ha un nombre elevat de casos de coronavirus. Però en una altra regió,

Schleswig-Holstein, el reduït nombre de contagis ha permès al govern regional que els alumnes no hagin de portar mascareta en cap moment. Altres regions han optat per utilitzar la mascareta en alguns casos i permetre als alumnes fer les classes sense mascareta.





De moment sembla que algunes de les mesures estan funcionant. Però durant la primera setmana de 'la tornada a l'escola', en algunes ciutats de país germànic es van detectar alguns positius i les escoles van haver de tornar a la modalitat de classes en línia. A Berlín, on el curs va començar el 10 d'agost, hi va haver casos positius en 37 dels 825 centres de primària i secundària i una part dels alumnes i professors va haver de confinar-se.