Unió de Pagesos demana ajuda davant la "onada de robatoris" a les zones agràries de Tarrgona

Unió de Pagesos ha demanat als Mossos d'Esquadra més vigilància a les zones agràries de Tarragona per frenar la "onada de robatoris" en collites que estan registrant, sobretot, de garrofa a les Terres de l'Ebre.













El sindicat se l'ha traslladat a representants de la policia catalana aquest dimarts en una reunió a Tortosa i una altra a Amposta, segons ha informat en un comunicat.





Els ha reclamat que "posin el punt de mira" en els compradors de les collites robades i augmentin el control per evitar que aquests productes es posin en venda, a més de perseguir els que cometen aquests furts.





Per a això, ha exigit garantir la traçabilitat dels productes al llarg de tota la cadena alimentària, acreditant les compres de collites amb la declaració DUN --declaració anual que de forma obligatòria ha de realitzar el titular d'una explotació agraria-- i el DNI.





Així mateix, ha animat que els pagesos afectats per aquest tipus de robatoris denunciïn els fets per disposar d '"una radiografia real" de la situació i perquè es tinguin en compte estadísticament, amb l'objectiu que els Mossos prioritzin efectius per a la seva protecció.