Antonio Banderas supera el coronavirus: "Estic curat"

L'actor Antonio Banderas ha anunciat que ha superat la infecció per coronavirus després de 21 dies "de disciplinat confinament" i que ja està "curat" d'aquesta malaltia.





"Després de 21 dies de disciplinat confinament, puc dir que he superat la infecció per Covid 19. Estic curat. Va meu pensament per aquells que no ho van aconseguir i per als que ho han passat pitjor que jo. Ànim per a tots els que estan en meitat de la lluita. #Covid ", ha escrit l'actor a les seves xarxes socials.





Banderas ha acompanyat aquest tuit amb una imatge en blanc i negre en què l'intèrpret malagueny apareix envoltat de supòsits virus als que llança un cop de peu. L'anunci en espanyol també ha estat acompanyat d'un altre tuit en anglès per confirmar la notícia de la seva recuperació.





Banderes va anunciar el 10 d'agost passat que havia donat positiu per coronavirus i estava seguint quarantena, si bé explicant que es trobava "relativament bé" i esperava "recuperar-se com més aviat millor".





Aquest anunci es produïa el mateix dia que l'intèrpret malagueny complia 60 anys. "Vull fer públic que avui, 10 d'agost, em veig obligat a celebrar el meu 60 aniversari seguint quarantena a l'haver donat positiu de la malaltia COVID-19", assenyalava en un comunicat.





Banderes indicava llavors que es trobava "relativament bé, només una mica més cansat del que és habitual" i confiava en recuperar-se "el més aviat possible seguint les indicacions mèdiques". "Espero que (les recomanacions) em permetin superar el procés infecciós que pateixo i que a tantes persones està afectant al voltant de la planeta", afegia.





"Aprofitaré aquest aïllament per llegir, escriure, descansar i seguir fent plans per començar a donar-li significat als meus acabats d'estrenar 60 anys, als quals va arribar carregat de ganes i d'il·lusió", ha conclòs llavors.