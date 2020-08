Arrenca a l'Haia el judici final de Ratko Mladic, el 'carnisser de Srebrenica'

La cort hereva de Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia (TPII) ha iniciat aquest dilluns el judici per l'apel·lació presentada per l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic, batejat com el 'carnisser de Srebrenica' per la seva responsabilitat en el genocidi comès el juliol de 1995 en aquesta localitat.









Mladic, 77 anys, va ser condemnat a cadena perpètua el 2017 per la matança de 8.000 nens i homes musulmans a Srebrenica i el setge de Sarajevo. No obstant això, tant la defensa com la fiscalia van recórrer la decisió, en el primer dels casos per sol·licitar l'absolució i en el segon per reclamar que també se li condemnés per genocidi en sis zones.





El judici recau ara en el Mecanisme Residual Internacional dels Tribunals Penals, que va assumir els casos que encara tenia pendents el TPII després del seu tancament a finals de 2017. Les vistes havien d'haver començat al maig, però van ser ajornades inicialment per la salut de Mladic i , després, per la pandèmia de COVID-19.





El genocidi de Srebrenica està considerada la pitjor atrocitat ocorreguda en sòl europeu des de l'Holocaust. A més de per aquesta matança, Mladic també va ser condemnat pels 40 mesos de setge sobre Sarajevo, el tracte inhumà a presos en camps de detenció i la presa de soldats de l'ONU com a ostatges.





L'exgeneral serbobosnià va romandre pròfug de la Justícia durant 16 anys abans de ser detingut el 2011. Després dels ajornaments de l'última part del procés judicial sobre ell, el veredicte no es coneixerà fins a una dècada després del seu arrest, el 2021.