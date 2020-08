Vox denúncia a l'Audiència Nacional a Iglesias, la seva exassessora, el fiscal Stampa i l'advocada Flor per 6 delictes

Vox ha presentat querella davant del jutge de l'Audiència Nacional que invesiga l'anomenat "cas Dina" contra el vicepresident segon de Govern i secretari general de Podem, Pablo Iglesias; seva exassessora Dina Bousselham; l'advocada d'aquesta, Marta Flor, i el fiscal Ignacio Stampa, que és un dels que investiga l'anomenat 'cas Tàndem' per les activitats presumptament irregulars de l'comissari jubilat a la presó José Manuel Villarejo.









Els imputa sis delictes pel contingut d'un xat privat entre advocats de Podem en què Flor comenta determinada informació que havia obtingut del representant del Ministeri Públic.





En concret, la querella es presenta per denúncia falsa, fals testimoni i simulació de delicte, dels articles 456 i 457 Codi Penal, estafa processal, de l'article 250.1.7º Codi Penal, tràfic d'influències de l'article 428 Codi Penal, revelació de secrets , dels articles 417 i 418 de el Codi Penal i estafa processal de l'article 250.1.7ª de el Codi Penal, segons informa Vox en un comunicat.





IGLESIAS ÉS AFORAT DAVANT EL SUPREM





Per aquests mateixos fets i delictes Vox va presentar denúncia a la fi de el passat mes de juny davant la Fiscalia General de l'Estat sense que això hagi tingut conseqüències de moment.





La querella s'ha presentat a l'Audiència Nacional malgrat que Iglesias és aforat davant del Tribunal Suprem per la seva condició de membre de Govern i diputat, pel que els fets a el menys en la seva persona no són competència del jutge de l'Audiència Nacional.





El cas 'Dina' va arrencar el març de 2019, després que la Policia Nacional trobés a casa de Villarejo documents de l'ex assessora que semblaven provenir d'una extracció de dades del seu telèfon mòbil, el robatori va denunciar al novembre de 2015. L'assumpte va donar un gir a la fi de el passat mes de maig, quan el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6, Manuel García Castelló, va retirar la condició de perjudicat de el vicepresident després de constatar que va tenir en el seu poder la targeta del mòbil del seu exassessora durant diversos mesos abans de tornar-.





En el seu escrit, la vicesecretària Jurídica de Vox, Marta Castro, denuncia una presumpta implicació en els fets del membre de Fiscalia Anticorrupció querellat, en una presumpta connivència amb l'advocada de la formació domicili, i que en el marc d'una possible relació sentimental, per a l'obtenció d'informació secreta i privilegiada. Parla també de les contradiccions de les declaracions dels implicats davant del jutge fins arribar al que considera "ocultació i manipulació de la informació oferta pels querellats al Jutjat per obtenir diferents rèdits".





Segons Vox, Bousselham va ocultar a del jutge haver compartit les captures de pantalla en què Iglesias realitzava una sèrie de comentaris masclistes sobre Mariló Montero. "La línia era culpar Villarejo, però, més tard la Policia Nacional va acreditar que havia mentit i haver de reconèixer que les havia passat a tercers", explica Castro a la querella.





Afegeix que el marit de Dina, Ricardo Sa Ferreira, va dir a les autoritats que després del robatori del mòbil ell no havia tornat a saber res sobre la targeta. No obstant això, per acreditar que ella no la va destruir, va aportar com a prova una sèrie de correus electrònics que havia manat a una botiga per intentar recuperar les dades.





El partit liderat per Santiago Abascal insisteix en la seva querella en què la exassessora d'Iglesias va dir que els seus intents de recuperar la informació es van produir en l'estiu de 2016, però els correus són de febrer de 2017. No obstant això, Dina Bousselham va declarar en un primer moment que havia rebut la targeta cremada i que no va poder accedir al seu contingut, implicant així a Iglesias.





ESTRATÈGIA PER A "victimitzar"





Castro destaca que en el cas d'Iglesias, obeeix a una estratègia per la qual "victimitzar" per treure rèdit polític i que els advocats de Podem concertar amb Fiscalia Anticorrupció per intentar implicar el mitjà digital OK Diario en el Cas Dina.





Ara, la denúncia de l'exadvocat de Podem José Manuel Calvente, que ha motivat la imputació de Podem en una causa sobre presumptes irregularitats en el seu finançament, hi ha segons Vox "més proves de tot això".





Finalment, la querella sol·licita que es prengui declaració als quatre querellats; que es requereixi a la Marta Flor, José Manuel Calvente i a l'fiscal Ignacio Stampa còpia íntegra testimonia dels missatges que van intercanviar els interessats entre si. Se sol·licita també que es recapti la informació publicada sobre els fets referits en els mitjans de comunicació i pàgines web sobre els fets que hagin estat publicades, perquè siguin contrastades per la unitat corresponent per tal de certificar les mateixes.