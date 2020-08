Arrenca la segona edició del concurs per a escriptors novells 'Pallars Sobirà'

Ja està en marxa la segona edició del concurs de creació literària per a escriptors novells al Pallars Sobirà (Pirineus), on els més joves tindran l'oportunitat de presentar relats curts que seran avaluats per escriptors professionals.









"El Concurs de Creació Literària" Pallars Sobirà "Pirineus té per objectiu d'apropar els joves a la lectura i la creació literària" explica José Luis Meneses, escriptor i organitzador de la competició.





Un altre dels objectius és ajudar els novells a donar-se a conèixer i avançar en la seva carrera. "En el meu cervell està present el record de la novel·la curta que vaig escriure, quan només tenia 13 anys, i que no vaig arribar a publicar per la manca d'oportunitats que hi havia en aquells temps per a escriptors principiants", recorda Meneses. "Espero que els joves trobin en aquest concurs una oportunitat per a fer realitat el seu somni ", afirma.





Els que vulguin participar hauran d'enviar un relat curt de temàtica lliure a concurso.jlm@gmail.com abans de l'1 de març de 2021. El premiat rebrà 500 euros i una petita empenta per a publicar el seu relat, amb la maquetació i el disseny de la portada d'aquest, a més de la impressió de deu exemplars.





En l'edició 2019-2020 el relat que es va alçar amb el premi va ser "Tancament", d'Helena Quintero. Basada en fets reals, és una novel·la curta de terror psicològic, que es dedica a desenvolupar la psicosi que es genera a la ment de la protagonista. Eleanor Mondragón, un personatge fosc i fatalista, relata com un seguit d'esdeveniments al llarg de la seva vida la van portar a ser assetjada per un dimoni. Ratllan la bogeria, la protagonista entra en un estat de paranoia i suspens que transformen aquesta novel·la en un thriller psicològic que posa els pèls de punta.





En aquest enllaç es poden consultar les bases del concurs.